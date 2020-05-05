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影／化悲傷為力量 賴文德為至愛成立獎學金助弱勢生
高醫前院長、名醫賴文德住家惡火奪走5條性命，高醫一校五院首長今天一同出面，代表家屬感謝外界關心。高醫董事長陳建志說，賴文德與親家討論後，決定化悲傷為力量，成立幫助弱勢學子的獎助學金，照顧弱勢學生，讓愛無限延伸，沒有句點。
陳建志說，一場惡火奪走賴文德的至愛，事發後，外界紛紛表達關心，賴文德一時難走出傷痛，希望大家體諒家屬的心情，也給家屬時間和空間療傷止痛。賴也提到，此時此刻看到醫界的團結，非常時期醫界不分門戶，也回歸最根本的人與人關心。
「所有高醫人都是他們的家人！」陳建志說，在賴文德一家最低潮時期，高醫人會陪著一起度過難關，讓賴文德一家不孤單。
高醫大校長鐘育志說，賴文德在高醫服務32年，4年前退休，在醫界桃李滿天下。高醫院長侯明鋒說，賴文德是心臟血管權威，沒有名醫的架子，為人親切和藹、樸實，曾獲選為百大良醫。
鐘育志說，賴文德不僅是好醫師，也是好教授、好院長、好長官，醫術、待人處事都獲得極高評價。
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