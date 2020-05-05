王姿尹書畫師生聯展 新營民治市政中心展出

台南市政府雙市政中心藝文展，即日起至5月29日於新營民治市政中心推出「王姿尹書畫師生展•巧工藝曲」，共展出64件作品，邀請鄉親免費參觀，體驗書畫藝術美感。

台南市政府秘書處說，王姿尹教學10餘年，擅以彩妝美容捕捉新娘神韻風情，因緣與佛光山南台別院人間大學覺舜法師結識，開始習佛學畫，臨帖書法，通過其自身對彩妝素描與造型美學專業基礎，不僅成就個人創意美感與自由畫風藝術風格，王姿尹成立畫室並以工筆教學及傳承為志，讓更多人一起來「以畫舒壓、樂在畫裡」。

秘書處指出，這次王姿尹書畫師生聯展64件作品中，主要分為書法、工筆畫兩類。工筆畫則再細分為佛畫、仕女與花鳥三項。在王姿尹指導下，翰墨書法各體兼備各有春秋；工筆畫作品畫風寫實，技法應用自如；佛畫菩薩則描繪出沉定與莊嚴感，而仕女畫唯美且優雅、花鳥活潑更生動，讓觀賞者都能感受到一股溫馨和諧與之美。

因應新冠肺炎防疫，秘書處說，該展覽於周一至周五上班時間展出，假日並未開放，出入實施實名登記管制措施，民眾進出市政中心，請攜帶身分證件、戴口罩，量測體溫及酒精消毒後，才能進入大樓，請民眾一同配合。