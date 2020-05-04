高市催簽摩天輪開發協議書 交通部促修回饋比例

中央社 / 高雄4日電

高雄市規劃興建愛情摩天輪，但是交通部尚未同意簽訂土地開發協議書。市府副市長李四川盼交通部依法行政或提出解決方案；交通部仍希望修正土地回饋比例維持42%再做討論。

立法院交通委員會今天抵高雄港區考察愛情摩天輪開發計畫進度。立委陳雪生與高雄市副市長李四川、交通部次長黃玉霖、航港局等官員出席，一行並搭船現地討論勘查。

對於開發案進度，黃玉霖表示，法令可重新送都市計畫審議，希望修正土地回饋比例維持42%，且港區投資案不用公開招標，投資計畫完成就可以直接對港務公司討論，並不複雜，中央也樂觀其成。

航港局南部航務中心主任張博彥告訴中央社記者，航港局、港務公司已將相關意見送市府都發局要求納入都市計畫中討論，交通部及所屬機關希望能維持低土地開發回饋比例；至於限期1個月簽訂土地開發協議書部分，仍應以低回饋比例為原則才有討論空間。

不過，李四川質疑已逾低回饋比例期限就不該用舊制要求修正。他說，高雄港開發計畫早在前市府時代就提出，韓市府再修正加入摩天輪開發等規劃，交通部遲未同意，導致去年6月期限內來不及開發。李四川認為，土地回饋比例依「都市計畫法」從42%優惠調整回52%，市府發文提醒，但交通部卻提出計畫書重審實不合理，呼籲應依法行政或提出解決方案，而非以舊制刁難。

陳雪生指出，既已有法規可循就應依法行政，促港務局、港務公司1個月內與市府依法簽約、報立法院備查，中央與地方應該屏除政治考量，攜手合作共同開發高雄港區。

市府經發局指出，推動港區愛情摩天輪計畫邀國際名團隊提案，但因「高雄港舊港區20工區開發協議書」尚未通過交通部核准而嚴重卡關。目前已有美、加兩國業者有高度開發意願提出設計藍圖，但卻因開發協議書遲遲未被同意導致度落後。

李四川 高雄港 航港局

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