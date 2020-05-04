6隻小虎鯨誤闖高雄港 海保署引出港失敗漏夜守護
6隻小虎鯨今天誤闖高雄港，海洋委員會海洋保育署今天兩度會同相關單位出動6艘船引導小虎鯨出港失敗，傍晚在場布水下錄音器觀察守護牠們安全，明天再研擬救援對策。
海保署指出，高雄港中鋼100號碼頭上午發現6隻小虎鯨闖入，海保署據報後即展開救援，協調港務警察、中油、中鋼、海巡、港務公司及高雄市海洋局出動6艘船，以船舶引擎噪音半推半就企圖將迷航小虎鯨引導出港，但經兩次嘗試仍失敗。
海保署表示，傍晚天色昏暗，增加救援困難，團隊於是在現場布水下錄音器觀察了解牠們分布，漏夜守護牠們安全，也維護航道上進出港船舶安全，明天再研究救援對策。
海保署指出，幾年前也有鯨豚誤闖高雄港區，當時也是藉船舶引擎噪音，邊驅趕邊引導牠們成功出港。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言