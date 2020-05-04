6隻小虎鯨誤闖高雄港 海保署引出港失敗漏夜守護

6隻小虎鯨今天誤闖高雄港，海洋委員會海洋保育署今天兩度會同相關單位出動6艘船引導小虎鯨出港失敗，傍晚在場布水下錄音器觀察守護牠們安全，明天再研擬救援對策。

海保署指出，高雄港中鋼100號碼頭上午發現6隻小虎鯨闖入，海保署據報後即展開救援，協調港務警察、中油、中鋼、海巡、港務公司及高雄市海洋局出動6艘船，以船舶引擎噪音半推半就企圖將迷航小虎鯨引導出港，但經兩次嘗試仍失敗。

海保署表示，傍晚天色昏暗，增加救援困難，團隊於是在現場布水下錄音器觀察了解牠們分布，漏夜守護牠們安全，也維護航道上進出港船舶安全，明天再研究救援對策。

海保署指出，幾年前也有鯨豚誤闖高雄港區，當時也是藉船舶引擎噪音，邊驅趕邊引導牠們成功出港。