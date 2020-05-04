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影／昇恆昌飯店點燈搞創意 向媽媽與醫護人員致敬
五月是充滿溫馨的日子，昇恆昌金湖飯店為了感謝辛苦的媽媽與醫護人員，今晚7點特別將飯店的客房點燈，排出屬於醫護人員的「+」字，還有獻給母親的愛心符號，吸引不少民眾前往搶拍，直呼好有創意！
昇恆昌金湖飯店經理吳美娟表示，為了向媽媽與醫護人員致意，從今晚起，往後的每周一晚間19點至21點，飯店將會點燈排出屬於醫護人員的”+”字還有獻給母親的愛心符號；接下來還會設計不同的點燈圖案，讓民眾驚喜一下；點燈日當日住宿的房客於退房時，每房還可免費獲得一張點燈活動的紀念照片，感謝住客一同為醫護與母親獻上感恩的心意。
為了迎接母親節到來，金湖飯店也推出母親節限定豪華桌菜專案，提前預訂即享免服務費，全套超過十道的美味佳餚只要NT$12888元，還加碼贈送造成搶購旋風的闔家子母祝壽桃一組，額滿為止。
此外，點心坊也同步推出母親節限定蛋糕-花蝶圓舞曲，8吋適合全家一起分享，5月9日前預購只要優惠價NT$880元(原價NT$1080元)，還能搭配芒果季系列新品，滿千就能免費外送到府。
金湖飯店即日起也推出多樣住房優惠方案，立榮/華信假期的機加酒最低價$2999起；兩天一夜含豐盛早餐只要NT$3200元，凡5月31日前入住再享國賓影城院線電影看到飽；三天兩夜優惠專案加碼贈送下午茶、頂級牛肉麵，滿足旅客不同的需求。
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