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一視同仁！違規廣告 「高雄發財」」「草包市長」同拆

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局要求鳳山區中山西路314號的違規「罷韓」廣告看板儘快拆除。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局要求鳳山區中山西路314號的違規「罷韓」廣告看板儘快拆除。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局繼3日拆除新興區中山二路違規設置「罷韓」大型懸掛廣告後，又接獲民眾陳情兩處類似違規設置懸掛廣告，分別是位於苓雅區興中一路307號的「高雄發大財」看板，還有鳳山區中山西路314號的「罷韓」大型懸掛廣告。環保局表示，已通知廣告設置人今天自行改善拆除完畢，逾期未自行拆除，明天就委託廠商拆除。

環保局稽查科長陳偉德表示，為維護市容整潔，高雄市政府已制定「高雄市廣告物管理自治條例」，依該條例第26條規定，如未事先申請而擅自先行設置廣告物，除依法罰款5千到5萬元外，並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。

罷韓廣告物的拆除，也引來罷韓團體的不滿與抗議，認為市府蓄意打壓。

環保局表示，最近又接獲兩處規設置懸掛廣告案。在苓雅區興中一路307號的廣告，是之前選舉時就張掛的，議長許崑源和市長韓國瑜一起握拳打拚「高雄發大財」。另一個在鳳山區中山西路314號的廣告，是罷韓的宣傳，上頭寫著「草包市長不下台，投資招商進不來」，還有罷免案的蓋章方式。

環保局已通知廣告設置人要在今天自行改善拆除，否則明天下午將委託廠商拆除。

高雄市環保局要求苓雅區興中一路307號的違規「高雄發大財」廣告看板盡快拆除。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局要求苓雅區興中一路307號的違規「高雄發大財」廣告看板盡快拆除。圖／高雄市環保局提供

廣告 罷韓 高雄市

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