海巡澎湖防疫 陳國恩拜會澎湖縣府
澎湖縣長賴峰偉今天會見海巡署長陳國恩時表示，感謝第八海巡隊、第七岸巡隊全天候24小時巡防澎湖海域，疫情期間共同防疫，阻絕海上、岸際防疫破口，未來雙方繼續合作共同捍衛澎湖海疆。
對於大陸抽砂船越界抽砂，嚴重破壞台灣淺堆生態、水文，陳國恩說，絕對配合縣府取締。但目前押解抽砂船、運砂船回澎湖後的停泊席位難覓，且後續判刑、查扣、拍賣等程序曠日持久，將就縮短拍賣時程、船舶停泊席位等相關議題進行跨部會研商，全力配合縣府強勢取締。
賴峰偉指出，澎湖四面環海，因地理環境關係，兩岸漁民接觸頻繁，海上犯罪頻傳。他感謝海八、岸七加派艦艇增強海上巡緝，防止陸船越界，取締海上交易、走私。
賴峰偉說，去年10月24日海巡署取締大陸「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船，確實達到嚇阻作用。近日大陸抽砂船又開始猖獗，他建請海巡署加強取締，以儆效尤。
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