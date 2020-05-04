觀光業者互相交流 為恆春開發洋蔥染布口罩

台灣觀光文創發展協會日前到恆春地區觀摩交流，協會有植物染老師，當場教觀光業者以恆春半島的洋蔥染口罩套，屏東民宿協會理事長林淑敏表示，可為恆春觀光文創產業加分。

台灣觀光文創發展協會一行80多人利用交通部的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）紓困方案，日前跨區觀摩學習，抵恆春與當地觀光業者交流。協會裡的會員邱千芳會植物染，當場教現場的觀光業者以恆春半島的洋蔥染口罩套，讓文創加入當地的農特產業中。

林淑敏表示，各地觀光旅宿業因新冠肺炎疫情重創，都在找尋不同的特色來加強產業，洋蔥染口罩套是創意的第一步，鼓勵業者們努力發想，6日將安排恆春的植物染老師為觀光業者培訓課程上課。

邱千芳表示，把田間用不到的洋蔥皮拿來當植物染的材料染口罩套，就成為恆春半島在地的防疫文創商品，比起一般市售口罩套更多了份文青及手作質感。