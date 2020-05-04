高鐵橋下道路南延至仁武有望 以省道規格展開評估

立法院交通委員會今天下午視察高雄市橋頭科學園區聯外道路，交通部政務次長黃玉霖允諾全力支持高鐵橋下南延路段，指示公路總局啟動可行性評估，以省道規格辦理阿蓮延伸至仁武路段，串起台南、高雄兩地科學園區。

橋頭科學園區預計110年對外招商，立院交通委員會今天安排聯外道路勘查行程，政務次長黃玉霖與立委劉世芳、林岱樺、葉毓蘭與許淑華等人聆聽高市府交通局規畫說明。交通局長鄭永祥指出，區外主要聯絡道路（友情路）已於去年11月動土，預計明年3月完工，另有交通部高速公路局配合園區開發時程辦理其他道路的區段徵收與規畫。

除鄰近園區的道路外，科學園區東側缺少可以快速連接縣道與高速公路的道路，目前高鐵橋下道路（台39線）已完成台南至高雄阿蓮段，高雄市府曾針對南延路段（阿蓮至仁武）道路進行評估，北高雄立委邱志偉也極力爭取，希望納入橋科聯外道路進行開闢。

立委劉世芳指出，國道1號岡山至楠梓路段天天塞車，不利未來進駐園區廠商的交通運輸，交通部應協助解決交通問題。