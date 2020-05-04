金門榮欣志工趕製400口罩套送老榮民 讓伯伯很感激
新冠肺炎疫情雖然已連續數日傳出「零確診」的好消息，但疫情依然未平息，金門縣榮民服務處榮欣志工，擔心老人家口罩重複使用捨不得更換，為服務照顧轄內獨老及雙老等高風險長者，近日特別動員金湖及金沙榮欣志工將近20多人，趕制口罩套，只見志工媽媽動作神速，不到2天的時間，就製作了400份，將會陸續送給榮民伯伯。
金門榮民服務處處長呂媽定表示，有感於現在疫情依然不穩定，榮服處與榮欣志工特別想到製作口罩套送給榮民，榮欣志工們相當熱心，僅內部群組邀約一下，就有將近20多人報名，志工夥伴們犧牲假日為長者親手製作口罩套。
只見不少年長的志工夥伴們戴著老花眼鏡低頭細心製作口罩套，不時抬頭左顧右盼地檢視鄰近夥伴的工作進度，又相互比較誰的手工精緻，相互討論研究後，動作神速，400份手工口罩套在全體志工夥伴的合作下，很快順利完成。
金湖隊志工隊長呂淑瓊表示，大家只是略盡棉薄之力，利用假日來製作口罩套，希望可以協助照顧榮民及眷屬，並祈求疫情儘早落幕讓生活回歸正常。
呂媽定今天也率同社區服務組長及志工分送口罩套給年長榮民（遺眷），並說明口罩套的使用方法及再次叮囑防疫的相關注意事項，盼能減少老人家購買口罩的麻煩及花費。
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