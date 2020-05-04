想買金門文化局好書 山外長春書店也買得到

金門縣文化局每年都出版數十本的精彩好書，這些好書，長期以來都有在台灣國家書店、三民書局、五南書局、南天書局等大型書店均有販售，但唯獨金門沒有銷售點，所以常有民眾跑至文化局要求購買；金門縣文化局今天表示，從5月1日起，文化局與山外長春書店展開試辦展售，歡迎愛好文化局出版品的朋友前往選購。

金門縣文化局表示，近期出版的多本村史曾榮獲文化部政府出版品金鼎獎，還有許多書籍，也都獲得國史館台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」佳作獎，深獲各界肯定，很值得大家閱讀及收藏，為更進一步提供地區讀者及觀光客購書之便利性，才會選擇跟在地書店合作。

文化局強調，長春書店，為金門地區具有歷史代表性之書店，負責人是睿友文學館館長陳長慶老師，故該局特別優先選定為試辦展售點，為了提供讀者更多便利的服務，未來將再尋求其它適合的展售點，擴大服務的範圍，感謝大家對文化局出版品的長期支持。