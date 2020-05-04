黑鮪魚疫情中意外好行情 東港漁民攤商笑開懷

屏東黑鮪魚文化觀光季從2日開始，因新冠肺炎疫情取消開幕，但五一連假加上零確診，悶壞的民眾連假期間湧到東港吃黑鮪魚，使得今年價格比去年要好，漁民、攤商都笑開懷。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，東港區漁會、漁民及華僑市場攤商都擔心今年黑鮪魚行情會很慘，沒想到除了企業挺漁民，今年「第1鮪」拍出歷史天價的1公斤新台幣9000元外，五一勞動連假的人潮更出乎漁會、漁民及東港漁市場黑鮪魚專賣區攤商意外。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，低迷數月已久的東港魚市場、華僑市場，處於魚價大幅滑落、內外銷受阻、餐廳及攤位遊客頓減情況，漁民攤商憂心如焚，五一連假總算是盼來疫情趨緩6天零確診，人車潮湧進，消費景氣回溫，東港魚市場黑鮪魚專賣區和華僑市場的攤商笑逐顏開，忙著招呼遊客。

林漢丑說，今年的五一因為有連假，所以人潮比去年五一要多，也因為人潮帶來黑鮪魚的好行情，到今天為止，屏東的漁船共捕獲96尾黑鮪魚，比去年同期多了37尾，平均價格每公斤1139元，比去年多了8元。

每年的黑鮪魚文化觀光季，屏東縣政府和東港區漁會合辦千人宴，以黑鮪魚及屏東在地食材辦桌供認購，今年因新冠肺炎疫情取消辦桌，改用整桌菜宅配，4月22日推出，4月29日100份就被訂購一空。

縣府同時推出5、6月大東港區消費發票或住宿收據兌換東隆宮文創品小王馬活動，可愛小王馬受到消費者喜好；另外，還有扭蛋機摸彩活動，都帶動黑鮪魚買氣。