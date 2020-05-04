高市議會臨時會封殺個人質詢 綠議員不滿政治霸凌

高雄市議會今再寫新頁，握有優勢人數的國民黨團在召開的臨時會，動用表決、以33比27票通過「反對議員個人在臨時會質詢提案」，綠營議員群起不滿質疑「這是政治霸凌」。

今天的臨時會，也是高雄市長韓國瑜相隔逾200多天後、終於站上議事廳報告並備詢，但議會在藍營居多數的程序委員會中即確認「今天只有黨團質詢、沒有安排個人質詢時間」引發爭議，也因為沒有個人質詢，臨時會在下午1時21分即散會，但已比這個會期首次臨時會的14分鐘還長。

今天臨時會中民進黨團總召韓賜村提議變更議程「增列議員個人質詢時間」，主持議事的副議長陸淑美動用表決，在國民黨占多數優勢下，以33比27票封殺這項提案，綠營議員轟「政治霸凌」。

對於綠營反彈，陸淑美說，議會是合議制，「少數本來就要服從多數」。國民黨團總召曾俊傑則強調，今天臨時會議程早在程序委員會就已確認，各黨團立場在程序委員會都有充分表述，國民黨團也只是尊重程序委員會共識；另個考量重點在於疫情當頭，應該讓市府心力多用於防疫，且5月中旬即將開大會，屆時仍有質詢。

曾俊傑也質疑，民進黨以防疫為由連署召開臨時會，但今天卻又扯上投開票所等非關防疫問題，讓人無法認同。

民進黨團會後由總召韓賜村偕同黨籍議員李喬如、陳致中等對議員開記者會強調，國民黨團想自我閹割是他們的事，但不能閹割其他議員質詢權益，國民黨團質詢根本就是護航，一點監督力道都沒有，浪費臨時會。

李喬如直言，擔任民代這麼久第一回遇到臨時會只開不到1天、還不准議員個別質詢，「這不是霸凌、什麼是霸凌？」下回若再發生，一定採取激烈動作。

另外，臨時會議程原排定議會民進黨團、無黨團結聯盟黨團及國民黨輪番各質詢30分鐘，時代力量議員林于凱、黃捷未成立黨團原被拒門外，經臨時提案變更議程通過，延長無黨團結聯盟黨團至40分鐘，林、黃2人因而獲質詢機會。

黃捷去年5月質詢韓國瑜因翻白眼而備受矚目；她今天質詢韓國瑜被副議長陸淑美「卡」時間，再度引起關注，黃捷事後接受媒體訪問怒批國民黨「護航黑暗無極限」。

黃捷質詢時為市府武漢肺炎疫情紓困窗口太多請命，並希望市府能撤回每校只出借2間教室作罷韓投開票所的行政命令。不過，韓國瑜要答詢時，質詢時間用盡鈴響起，大會主席副議長陸淑美當場喊卡，「請市長以詳細的書面答覆，或在市府開記者會回覆」。

黃捷被消音後當場大罵「荒唐」，她事後受訪問並怒批國民黨「護航黑暗無極限」。韓國瑜隨後答詢國民黨議員時回應黃捷質詢「紓困窗口太多」，並允諾會從善如流設紓困單一窗口，方便民眾申請紓困，但韓國瑜並未回應是否收回限縮學校罷韓投開票所行政命令。

曾俊傑隨後質詢指出，臨時會專案報告議程是針對防疫及紓困相關議題要求市長向市民報告與說明，但有議員卻假藉關心防疫行罷韓之實，進行不當政治操作，令人遺憾。國民黨議員李雅靜認為，部分議員藉臨時會進行政治霸凌，是為積極防疫的市府扯後腿。

韓國瑜也有感而發表示，市府防疫超前部署辦社區感染兵推，何錯之有，卻一再被外界曲解為「封城」製造恐慌，這對高雄太不公平，為何基隆、新北市、台中等地辦防疫兵推都沒事，輪到高雄就被曲解，「這些人心不放在高雄身上，心態可議」。

國民黨黨團質詢結束，陸淑美宣布臨時會散會，議員一字排開在議事廳為韓國瑜及市府防疫加油。