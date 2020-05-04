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金門「迎城隍」慶典熱鬧登場 近千人湧現街道

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的知名陣頭遊行繞境通過古色古香的模範街。記者蔡家蓁／攝影
金門的知名陣頭遊行繞境通過古色古香的模範街。記者蔡家蓁／攝影

金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天登場，受新冠肺炎影響，今年婉拒兩岸的宮廟、藝陣參與，將陣頭規模大幅縮小，廟方號稱人數控制在500人以下，但沿途參與的香客與看熱鬧的民眾，還是將不少路段擠得水洩不通，沿途鞭炮聲不絕於耳，神輿、旗輦飄揚，相當熱鬧。

慶祝「浯島邑主城隍遷治340週年」，金門的各路神明、陣頭今天下午2點先在城隍廟會師，將城隍廟內外擠得水洩不通， 重頭戲「城隍爺出巡遶境」在2點半準時出發，包括金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典、金城鎮長李誠智、議員石永城等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同遶境巡安。

往年的迎城隍繞境都相當熱鬧，遶境巡安以遷治紀念旗為首，共約有60多支巡安遊行隊伍，遊行隊伍綿延數公里，但今年參與隊伍僅剩24隊，且取消藝閣、蜈蚣座、公揹婆等表演團體，隊伍僅數百公尺；遶行路線依循著傳統的老城區「香路」進行，配合活動進行，民族路、民權路等市區道路仍封街4小時。

而城隍爺的神輦所到之處，都可看到兩旁虔誠的信眾持香頂禮，更有不少信眾一路持香跟隨轎輦之後，但大家的共通點就是口罩戴緊緊，但還是有不少工作人員沒戴口罩，也沒維持安全距離；此次參與巡安繞境的隊伍雖少，但各有特色，吸引民眾紛紛拿手機相機搶拍。

楊鎮浯表示，今天是金門年度最重要的農曆四月十二日迎城隍，今年是城隍爺遷治三百四十週年，但由於疫情的原因，今年很多的觀光活動跟配套的活動都取消，但是作為全島的信仰中心，所有的宮廟神尊都有出來遶境，鎮公所還是有很多的管制措施，希望減少人群聚集所帶來的疫情風險；希望藉由這個宗教活動，能祈求國泰民安、疫情早日過去。

不少信眾一路持香跟隨神明轎輦之後，穿梭在後浦的街頭。記者蔡家蓁／攝影
不少信眾一路持香跟隨神明轎輦之後，穿梭在後浦的街頭。記者蔡家蓁／攝影
城隍爺出巡遶境途經知名景點貞節牌坊，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
城隍爺出巡遶境途經知名景點貞節牌坊，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右一）、縣議長洪允典（中）等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右一）、縣議長洪允典（中）等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天登場，沿途參與的香客與看熱鬧的民眾，還是將不少路段擠得水洩不通。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天登場，沿途參與的香客與看熱鬧的民眾，還是將不少路段擠得水洩不通。記者蔡家蓁／攝影

遶境 金門 城隍爺

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