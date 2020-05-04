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天旱缺水日子難過 美濃吉洋里民要到水圳洗澡省水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃吉洋地區傳出缺水，60公尺深的水井抽水困難，須施力加壓才能抽出水，蕭姓居民每天要花1小時打水注入屋後水塔，還特地準備紅板凳來坐。記者徐白櫻／攝影
美濃吉洋地區傳出缺水，60公尺深的水井抽水困難，須施力加壓才能抽出水，蕭姓居民每天要花1小時打水注入屋後水塔，還特地準備紅板凳來坐。記者徐白櫻／攝影

高雄美濃吉洋、吉和兩地不少居民無自來水可用，近來天氣乾旱，約20戶居民的地下水井枯竭，天天到水圳載水返家儲備，甚至在水圳洗澡以求節省生活用水，居民抱怨，自來水公司開鑿深水井後缺水問題愈發嚴重，無水可用淪為三等國民。自來水公司七區管理處表示，去年推動裝設計畫，須在吉洋地區鑿井開闢新水源，後來因居民反對作罷，須有新水源才能優先幫助住戶裝自來水，民眾可到美濃服務所購水使用。

自來水公司在旗山地區開鑿14口深水井，每天抽水10萬噸供應大高雄用水，旗山手巾寮與美濃吉洋地區居民擔憂地下水源枯竭，曾群起反對施設深水井。今年雨季遲遲未到，吉洋、吉和、吉東等里陸續傳出缺水，居民羨慕別人有自來水可用，無須忍受無水生活。

來到吉洋里吉洋街上，距離水公司深水井約2公里左右，許多居民住家門口或廚房擺滿大小不一的儲水容器，蕭姓夥房靠人力增壓，水井勉強可抽出地下水，居民抽至水桶再注入水塔儲存。蕭姓居民說，1公噸水塔要花1小時注滿，其他缺水住戶須向鄰居借水，或直接開貨車去水圳汲水回家。

鍾姓居民說，半個月前開始缺水，水井抽不出任何地下水，自己孤家寡人用水不多，一天去水圳載10趟就夠用，有時為了省水，載水時順便洗澡，沒水用很難過。

自來水公司七區管理處表示，水公司曾有意在吉洋地區裝設自來水，當時水源不足須鑿井，受到居民反對而延宕至今，若無找到新水源，無法裝設自來水；水車可針對自來水用戶提供送水服務，非用戶可至美濃服務所購水。

美濃區吉洋里長曾順昌反映里民缺水困境，須準備巨大塑膠桶儲存用水。記者徐白櫻／攝影
美濃區吉洋里長曾順昌反映里民缺水困境，須準備巨大塑膠桶儲存用水。記者徐白櫻／攝影
鍾姓居民打開廚房水龍頭，只有零星幾滴水，他為了省水還跑去水圳洗澡。記者徐白櫻／攝影
鍾姓居民打開廚房水龍頭，只有零星幾滴水，他為了省水還跑去水圳洗澡。記者徐白櫻／攝影
美濃吉洋里民抽不出地下水，天天要去水圳載水回家儲存，至少要載10桶才夠用，另外還要分配給隔壁夥房的獨居長輩使用。記者徐白櫻／攝影
美濃吉洋里民抽不出地下水，天天要去水圳載水回家儲存，至少要載10桶才夠用，另外還要分配給隔壁夥房的獨居長輩使用。記者徐白櫻／攝影

地下水 美濃

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