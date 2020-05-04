李佳芬為高雄單親家園親子打氣 持續社會弱勢關懷

高雄市社會局設了4處單親家園，目前共入住71戶。高雄市長韓國瑜的太太李佳芬關心單親家園和入住戶的現況，今天上午由社會局長黃淵源陪同到單親家園探望入住的單親家庭。

高市社會局的單親家園為左營翠華家園2處、小港山明家園和鳳山向陽家園，每個家園都配置社工員輔導單親家庭的親子。

李佳芬上午到家園為單親家庭打氣，也送上水果禮盒、洗手乳，並叮嚀單親媽媽打拼工作之餘，要注意均衡的飲食和健康。

單親家園住戶「阿梅」，從事銀飾零售，自學拍攝技巧拍銀飾品上網販售，她讓李佳芬看自己做的小小攝影棚和如何拍攝飾品。很會做家事的單親媽媽「小竹」撫養兩個孩子，小孩從小跟著媽媽學，也很會幫忙做家事，現場摺衣服給大家看。還有單親媽媽學插花，李佳芬跟單親媽媽分享養花的心得，原來她最近買了一些些花在家中研究怎麼養花。

單親家園的社工員向李佳芬說，有些住戶剛入住時，比較缺乏安全感和自信心，於是舉辦活動，邀請各家戶親子參加，像「阿梅」，就在一次次活動中與其他家戶的互動增多。阿梅在旁表示對社工的感謝，因為社工在她人生絕望的時候拉她一把。

李佳芬送給家園的媽媽們和辛苦的社工康乃馨，祝她們母親節快樂。

黃淵源表示，單親家園提供無自用住宅且獨自監護未滿18歲子女的家長申請入住，每月房租只是市面租金的一半，輔導社工會舉辦各類的成長營讓孩子參加，讓家長較安心外出工作，需要減少房租支出、想入住單親家園的家長，請打社會局洽詢電話：07-3303353。