花卉外銷受衝擊 屏縣推線上教學生做花送母親

每年5月正是屏東花卉盛產季節，受新冠肺炎疫情衝擊，外銷受阻，屏東縣政府邀集縣內花卉合作社、產銷班、花農與中華文心蘭產銷發展協會，舉辦「屏東縣地產花卉美育教學」，製作線上教學影音，提供一萬份花材給屏東縣國中小學生，帶領學童製作花束給媽媽，邀請大家買花、玩花與送花。

屏東縣政府農業處出，屏東縣內主要花卉，例如文心蘭全國面積247公頃，屏東種植面積64公頃，佔全台第二，屏東年產量1430萬支，其中屏東外銷量690萬支；另外火紅的腎藥蘭全台種植面積14公頃，屏東縣占12公頃，是重要全年生產基地。屏東是蝴蝶蘭的組培苗、盆苗及切花的重要基地。

麒悅企業總經理許智賢說，受疫情衝擊，蝴蝶蘭外銷在3月底到4月影響大，受到歐洲、美國封城鎖國，花市拍賣市場暫停，可能要到5月底才有可能陸續出貨到美國。台灣蝴蝶蘭屏東縣約占四分之一，蝴蝶蘭九成大多外銷，受到疫情影響，外銷量僅剩下3、4成，切花市場，價格掉8成，原本一株切花五百多元日幣，如今變成一株15元日幣，切花崩盤。

中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志說，屏東外銷蘭花以日本市場為主，日本在4月10日緊急命令後，花卉價格前所未有低，花價外銷市場降到剩下三成，以腎藥蘭曼谷美人品種來說，4月10日之前，不分等級平均價都有120元日幣拍賣價格，4月10日之後，價格整滑，40元日幣。

縣府幫農民度過疫情難關，舉辦萬人花束教學DIY，推出3款線上影音教學，透過網路、縣府官網播出，並在縣府內布置兩處大型花牆，邀請大家拍照打卡分享，縣府加碼推出由花農設計產地花卉伴手禮禮盒，送給第一線辛苦的防疫人員。

農業處指出，此次活動預計使用30萬支切花，依照花期現況調整搭配花束呈現，期盼大家能在生活中買花、用花，養成消費習慣，落實花卉產銷平衡現況。（影音受訪者：屏東縣長潘孟安）