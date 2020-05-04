海外遊子靠「這一味」想家 高雄玉荷包台灣下單日本取貨

鮮甜味美的玉荷包荔枝5月底將進入盛產，由於產期僅短短一個月，每次上市總是供不應求，海外消費者則往往向隅，高雄市農業局今年首度在「高雄首選電商平台」推預購，在台灣下訂，日本取貨，讓新鮮玉荷包能直送海外親友口中。

高雄市荔枝種植面積約3100多公頃，玉荷包超過7成，不論種植面積與質量都是全國第一，受國內外消費者喜愛。近年來高市府農業局力推「高雄首選」品牌，逐漸打響高雄市農產名號，也外銷港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年受新冠肺炎疫情影響，運銷海外費用高昂，農民仍堅持外銷，保持對國外通路商的往來信用。

高雄市農業局長吳芳銘表示，為讓海外消費者也能品嘗到「高雄首選」季節限定的粒裝玉荷包，高雄市今年首次開通台灣訂購、日本直送服務，開啟方便快速的海外通路。

吳芳銘也說，今年玉荷包荔枝品質很讚，「高雄首選」禮盒都具有產銷履歷，不但新鮮美味，更是安心安全的保證。空運直送日本的玉荷包禮盒，含運費3公斤裝每盒2600元，即日起至5月17日可到「高雄首選電商平台」線上預購付款，6月10日前會配送到府。