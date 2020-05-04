快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市長罷免投票 票所是否設小學中央與地方意見相左

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
防疫期間，各校對校園安全都格外重視。6月將進行高雄市長韓國瑜罷免案的投票，為票所設立問題，高雄市府與中選會意外相左。圖／高雄市教育局提供
防疫期間，各校對校園安全都格外重視。6月將進行高雄市長韓國瑜罷免案的投票，為票所設立問題，高雄市府與中選會意外相左。圖／高雄市教育局提供

中央選委會副主委陳朝建今天宣讀「中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信」，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務。高雄市教育局回應：面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習其他國家如韓國選舉，投開票所可以設在機場、車站、商店等，不能大量集中在學校，尤其多設在國小，這是大家不樂見。

6月6日即將進行高雄市長韓國瑜罷免案的投票，為了投開票所設立問題，高雄市府與中選會意外相左。市府以防疫為由，指因接獲許多家長、學校反映，希望各校只能出借2間投開票所。陳朝建今天宣讀「中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信」，高呼「我依法，我驕傲」，指當府函、局函指令不一致時，依公務員服務法的規定，應以府函為準，而非以局函為憑，請區長、校長保持行政與教育中立，依法辦理選務。

對此，高雄市教育局也回應：歷年來，因為沒有新冠肺炎疫情，場地借用都是校方自行決定。但此次在學設立投開票所，學校方面受到師生、家長的壓力，不願意出借或借太多，紛紛來電要求，學校也是以公文向教育局請示，並且希望教育局有統一做法；再加上5月2、3日統測，及5月16、17日國中教育會考，都不開放陪考，學校的壓力更大。

教育局表示，衡量各縣市為了疫情防範，紛紛規定夜市、市場、商圈、大賣場、百貨公司均要人流管制，所以希望學校設立投開票所以2個為原則，如有特殊需求，再協商解決。面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習其他國家如韓國選舉，投開票所可以設在機場、車站、商店等，不能大量集中在學校，尤其多設在國小，這是大家不樂見。

有校長反映，中選會說「我依法，我驕傲」，當然沒錯；但，為了保護親師生，這也是另一種驕傲啊！他想說的是，「我護師生，我驕傲」！

防疫期間，各校對校園安全都格外重視。圖／高雄市教育局提供
防疫期間，各校對校園安全都格外重視。圖／高雄市教育局提供

高雄市 教育局

延伸閱讀

【重磅快評】李進勇剁頭後陳朝建驕傲 都依了什麼法？

頭都給你剁了 民進黨還假仙不推罷韓？

回應中選會公開信 高市以防疫優先

罷韓通過機率「危險邊緣」 綠高層動起來

相關新聞

海外遊子靠「這一味」想家 高雄玉荷包台灣下單日本取貨

鮮甜味美的玉荷包荔枝5月底將進入盛產，由於產期僅短短一個月，每次上市總是供不應求，海外消費者則往往向隅，高雄市農業局今年...

高市長罷免投票 票所是否設小學中央與地方意見相左

中央選委會副主委陳朝建今天宣讀「中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信」，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法...

五一開放民眾探視長照親友 高市衛生局建議採「雙制」

中央流行疫情指揮中心5月1日開放民眾有條件到長照機構探視親友，高雄市已轉知市內262家住宿型長照機構，但建議採取「預約制...

天旱缺水日子難過 美濃吉洋里民要到水圳洗澡省水

高雄美濃吉洋、吉和兩地不少居民無自來水可用，近來天氣乾旱，約20戶居民的地下水井枯竭，天天到水圳載水返家儲備，甚至在水圳...

屏東縣府打造兩座花牆 1萬5千朵康乃馨花熊邀你來打卡

屏東縣是花卉生產重要基地，每年5月是屏東花卉盛產季節，今年受到疫情衝擊，外銷花卉受影響，屏東縣政府邀請縣內花卉合作社、產...

金門「迎城隍」慶典熱鬧登場 近千人湧現街道

金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天登場，受新冠肺炎影響，今年婉拒兩岸的宮廟、藝陣參與，將陣頭規模大幅縮小，廟方號稱人數控制...

李佳芬為高雄單親家園親子打氣 持續社會弱勢關懷

高雄市社會局設了4處單親家園，目前共入住71戶。高雄市長韓國瑜的太太李佳芬關心單親家園和入住戶的現況，今天上午由社會局長...

花卉外銷受衝擊 屏縣推線上教學生做花送母親

每年5月正是屏東花卉盛產季節，受新冠肺炎疫情衝擊，外銷受阻，屏東縣政府邀集縣內花卉合作社、產銷班、花農與中華文心蘭產銷發...

全國技能競賽澎湖非科班少年區賽奪銅 盼成在地藝術家

「最大的願望就是成為澎湖在地的藝術家，透過畫筆與豐富的色彩，讓更多人知道家鄉的美」，澎湖少年鄭宇代表勞動署桃竹苗分署，參...

高市臨時會半天結束 藍綠議場外批對方自我閹割

高雄市議會民進黨團在議會第4次臨時會後指責國民黨團否決議員個別質詢，是自我閹割，歷7屆的資深議員李喬如更強調，這是最後一...

影／驚！高市府二備金已快花光 陳致中要韓國瑜向市民道歉

高雄市議會4日舉行臨時會，高雄市長韓國瑜也在睽違2百多日後，終於進議會接受議員備詢，綠營議員各個砲火猛烈，民進黨高雄市議...

迦南養護院憨農義賣玉荷包 疫情影響募款金額

位在屏東縣內埔鄉的迦南身心障礙養護院，第四年發起憨農義賣玉荷包，平日帶著憨農整理養護院旁的玉荷包園，取名福樂農園，憨農平日整理玉荷包園，幫忙除草，走入農園，綠色療癒憨農，發起義賣玉荷包，透過果樹助養，用在照顧重攤者、老憨兒的醫療與生活。

熱門新聞

3日東部外海5.9地震傳災情 成功鎮12骨灰甕毀損

發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

桃市5.5萬弱勢加發生活補助 8292萬入帳應急

泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。