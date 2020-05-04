高市長罷免投票 票所是否設小學中央與地方意見相左

中央選委會副主委陳朝建今天宣讀「中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信」，呼籲區長、校長應該保持行政與教育中立，依法辦理選務。高雄市教育局回應：面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習其他國家如韓國選舉，投開票所可以設在機場、車站、商店等，不能大量集中在學校，尤其多設在國小，這是大家不樂見。

6月6日即將進行高雄市長韓國瑜罷免案的投票，為了投開票所設立問題，高雄市府與中選會意外相左。市府以防疫為由，指因接獲許多家長、學校反映，希望各校只能出借2間投開票所。陳朝建今天宣讀「中選會給高雄市各區長和市立學校校長的一封信」，高呼「我依法，我驕傲」，指當府函、局函指令不一致時，依公務員服務法的規定，應以府函為準，而非以局函為憑，請區長、校長保持行政與教育中立，依法辦理選務。

對此，高雄市教育局也回應：歷年來，因為沒有新冠肺炎疫情，場地借用都是校方自行決定。但此次在學設立投開票所，學校方面受到師生、家長的壓力，不願意出借或借太多，紛紛來電要求，學校也是以公文向教育局請示，並且希望教育局有統一做法；再加上5月2、3日統測，及5月16、17日國中教育會考，都不開放陪考，學校的壓力更大。

教育局表示，衡量各縣市為了疫情防範，紛紛規定夜市、市場、商圈、大賣場、百貨公司均要人流管制，所以希望學校設立投開票所以2個為原則，如有特殊需求，再協商解決。面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習其他國家如韓國選舉，投開票所可以設在機場、車站、商店等，不能大量集中在學校，尤其多設在國小，這是大家不樂見。