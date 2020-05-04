全國技能競賽澎湖非科班少年區賽奪銅 盼成在地藝術家

「最大的願望就是成為澎湖在地的藝術家，透過畫筆與豐富的色彩，讓更多人知道家鄉的美」，澎湖少年鄭宇代表勞動署桃竹苗分署，參加全國技能競賽北區分區賽「平面設計技術」職類的培訓選手，競賽中以非科班選手，過關斬將勇奪銅牌。

19歲的鄭宇出生於澎湖，是家中獨子，爸爸經營鋁門窗生意，媽媽從事居家照服員的工作，家境小康生活無虞。國小三年級因為老師一句話「鄭宇有繪畫天份，可以好好栽培」，讓鄭宇自此踏上喜愛繪畫的道路，國小、國中都讀美術班，擅長人物及水彩畫，曾在大大小小的美術競賽屢得佳績，繪畫帶給來的成就感，讓鄭宇持續用畫筆來彩繪及豐富他的人生，樂此不疲。

因為家住澎湖的緣故，鄭宇常有機會到海邊撿貝殼、螺、堆沙堡及浮潛，也因此比旁人見識和認識到不同的海底生物、珊瑚礁以及潮汐海水的各種變化。澎湖的珊瑚及各種美景豐富了他的視野，繽紛多彩的顏色及紋路，也成為他繪畫道路上的養分，讓他更喜愛畫畫，甚至想把眼睛所見都繪進圖畫裡。

高中時期，因為就讀的馬公高中並非以美術班為發展主力，鄭宇不得已只好選擇具有發展性的觀光事業科，但仍然沒有放棄最喜愛的繪畫，儘管一有機會就練習，但進步有限。去年7月自馬公高中畢業後，為了繼續走美術設計這條路，他毅然選擇不繼續升學，在媽媽的建議下，報名勞動力發展署桃竹苗分署「視覺傳達設計班」學習美學、構圖及運用各種繪圖軟體來做影像合成等技巧，也漸漸地找到屬於自己的風格。

鄭宇說，訓練的過程中，幾次遇到排版及構圖的挫折與門檻跨不過去，甚至還懷疑自己的能力，但幸好有老師不厭其煩地指導，才讓他繼續堅持走自己的路，報名全國技能競賽就是想證明自己能夠做到什麼程度，拿到分區賽銅牌的時候，心裡真的十分激動。

負責培訓的訓練師沈宗成表示，鄭宇原本是視覺傳達設計班的職訓學員，受訓期間一直很認真學習，儘管非科班出身，作品往往比科班出身的學員還出色，結訓後適逢競賽要選拔培訓選手，以往北區賽競爭都比較激烈，因此都以選拔科班學生擔任培訓選手，但沈宗成覺得鄭宇可塑性很強，於是決定破例培訓。