聽新聞
test
0:00 / 0:00
五一開放民眾探視長照親友 高市衛生局建議採「雙制」
中央流行疫情指揮中心5月1日開放民眾有條件到長照機構探視親友，高雄市已轉知市內262家住宿型長照機構，但建議採取「預約制+實名制」，以利控管，防杜風險。
中央流行疫情指揮中心考量疫情趨緩穩定，5月起開放民眾前往長照機構探視。高雄市政府「順時中」但加上「但書」。高
雄市衛生局表示，為防範疫情在機構內傳布，仍建議採取預約制，控管人數，另採實名登錄管理。並嚴格限制有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人進入機構，確保住民健康。
衛生局長期照顧中心說，每名住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則只限1組訪客，每組訪客人數最多3人 (含兒童)，訪客與住民全程都須佩戴口罩。
可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段原則僅開放1名住民接受探視，或開放1個以上的住民，在不同區塊面見親友，做為分區分流控管，完全臥床的住民，每時段每房僅開放1名住民接受訪視線。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言