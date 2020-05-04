花卉外銷虧錢 屏東推線上花藝教學助農民

受到武漢肺炎影響，各種花卉及葉材外銷硬生生砍了8到9成，且外銷價還不敷成本，屏東縣政府搭配母親節舉辦「花卉美育教學萬名學童做花束送母親活動」，協助花農度疫情難關。

屏東縣政府今天舉辦記者會，縣長潘孟安表示，屏東縣是花卉生產重要產地，諸如蝴蝶蘭、文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭、千代蘭、黃椰子、電信蘭、野薑花等，其中又以蝴蝶蘭、黃椰子及文心蘭等外銷成果豐碩，替台灣爭取不少外匯。

潘孟安表示，縣內主要花卉如文心蘭全國面積247公頃，屏東種植面積64公頃，全台第2，屏東年產量1430萬支，其中外銷量690萬支，主要外銷市場在日本。另外火紅的腎藥蘭全國種植面積14公頃，屏東縣就占12公頃，十足是重要的全年生產基地。

潘孟安說，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，讓外銷市場受挫，國內消費也陷於疲軟。5月邁入盛產季節，縣府推出系列活動，推出3種花藝線上教學，邀集縣內100所國中小、每所100名學生，在教室內親做花束作為母親節禮物。

除此外，潘孟安表示，花農也將設計花束送給衛生、警消、環保、醫療院所、防疫藥局、防疫計程車等第一線防疫人員；縣府也在南北棟大樓各設計一處花牆供民眾打卡拍照。

麟悅蘭園負責人許志賢表示，屏東是蝴蝶蘭的組織培養苗、盆苗及切花的重要基地，台灣1年外銷約9000萬株，占總產量的9成，屏東占了1/4，以美國、日本為主，今年外銷量掉到剩4成，且價格掉了8成，現在銷日1株才新台幣15元，根本不敷成本，農民乾脆停止外銷，攻內銷。

台灣最大的文心蘭外銷花農、也是中華文心蘭產銷發展協會秘書長的陳宏志表示，目前文心蘭外銷掉了9成，最近銷日價格雖然有上漲，但扣除包裝費和運費等，根本虧錢，因此，外銷部分等待疫情過去，目前攻內銷，今年風調雨順，各種花卉、葉材類幾乎都盛產，除了與縣府合辦活動外，花卉也將在全聯福利中心販售。

縣府表示，這次聯合農糧署、花卉產銷班、花農及中華文心蘭產銷發展協會等舉辦的活動，預計使用30萬支縣產切花，期待引起民眾更多迴響，多多使用屏東生產的花卉。