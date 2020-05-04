高市臨時會半天結束 藍綠議場外批對方自我閹割

高雄市議會民進黨團在議會第4次臨時會後指責國民黨團否決議員個別質詢，是自我閹割，歷7屆的資深議員李喬如更強調，這是最後一次忍受這種霸凌，下次國民黨團再做這樣的決議，一定抗議到底。國民黨團總召曾俊傑表示，一來是為防疫，二來是因14日要開定期大會了，程序委員會才決議今天質詢以黨團為主，民進黨團也有二人參加程序委員會，是要請民進黨團不要霸凌市政府和國民黨。

民進黨團總召韓賜村在臨時會結束之後召集黨團議員李喬如、黃文志、黃文益、鄭孟洳、張漢忠、黨團幹事長陳致中、黨團書記長林智鴻開記者會，批判國民黨團在這次臨時會中和韓國瑜是唱「政治雙簧、霸凌市民」。

李喬如重申她當議員以來，從來沒有一次臨時會、定期大會等沒有讓議員在市長專案報告和施政報告之後做個別質詢的，國民黨團是自廢武功；這是第一次，也是最後一次，下一次如再發生這種事，她一定強烈抗議。

陳致中批韓國瑜沒有回答他有關二備金用了逾8成的問題，要韓向市民3道歉，韓竟用3感謝來回答。黃文益說韓國瑜今天是照本宣科唸了40多分鐘，防疫經費沒有交待，是亂來一通。

民進黨團對臨時會只開到下午1點21分很不滿，指臨時會最多可以開10天，議會議程排了3天，程序委員會決議開1天，結果只開半天！其實下午是有時間可以個別議員質詢的。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑表示，民進黨團有時間問防疫卻不問，才是自我閹割。記者楊濡嘉／攝影

對於民進黨團的批判，曾俊傑說，14日就要開定期大會了，這次臨時會和定期大會很接近，很多問題可以在定期大會問，而且目前還是防疫期間，昨天不是又檢驗出磐石艦官兵加4位確診者？市政府防疫第一，如果把市長、官員的時間綁在議會，萬一影響防疫就不好。

曾俊傑並表示，議會那麼多人聚在一起，如果有一人確診，問題可大了，他個人怕死，所以今天才以黨團質詢為主，讓官員回去防疫，也減少群聚感染的風險。

曾表示，民進黨在議場質詢時有時間問防疫，但不問，卻扯什麼罷免投票，那才是自我閹割。