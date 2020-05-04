回應中選會公開信 高市以防疫優先

針對中選會的公開信，高市民政局長曹桓榮表示，以防疫為優先；教育局長吳榕峯則說，防範疫情，希望學校投開票所2個為原則。

曹桓榮表示，規劃投開票所數目及地點是屬於選委會的工作，民政局在防疫優先，守護市民健康下，提醒各區公所協助規劃埸地下以公家機關、團體、單位（含學校）為限，避免影響私人場域、廟宇、民宅，「何來刁難？何來妨害？」市府站在照顧市民守護防疫下，目前又有敦睦艦隊新增確診病例下，希望選委會在防疫安全下審慎規劃。

他指出，依據公職人員選舉罷免法第57條之規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所；依上條文，民政局的通報有何不對，而且依照疫情的變化，市選委會應該思考最適當處所設置來努力。

吳榕峯說，歷年來因為沒有武漢肺炎疫情，場地借用都是校方自行決定；這次在學設立投開票所，學校方面受到師生及家長的壓力，不願意借或不想借那麼多，紛紛來電或是公文請示，並且希望教育局有統一做法，再加上5月2、3日統測及5月16、17日會考均不開放陪考，學校的壓力更大。

吳榕峯表示，衡量各縣市為了疫情防範，紛紛規定夜市、市場、商圈、大賣場、百貨公司均要人流管制，故希望學校設立投開票所以2個為原則，如有特殊需求，再協商解決；面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習一下韓國選舉，投開票所可以設在機場、車站、醫、商店等，不能大量集中在學校，尤其多設在國小，這是大家不樂見。

高市府新聞局長鄭照新不回應，他說，請教育局回應就好。