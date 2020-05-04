磐石艦疫情 馬公15名官兵10人自主健康管理

海軍敦睦艦隊再傳4名軍人確診，其中在澎湖海軍馬公基地居家檢疫的15名軍人中，由於有5人是磐石艦上官兵，今天3度採檢暫時未能解除外，其餘10人今早已返家自主健康管理7天。

澎湖疫情指揮中心表示，海軍敦睦艦隊中，澎湖共有15名官兵在海軍馬公基地內居家隔離檢疫14天。其中5人是磐石艦上服役，其餘10人分別是岳飛艦、康定艦上的官兵。

澎湖疫情指揮中心表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩，近期除敦睦艦隊官兵外，本土已連續多日未有確診病例，尤其是澎湖仍維持「零確診」的縣市。

縣府表示，新冠肺炎疫情漸趨緩，澎湖也進入旅遊旺季，未來將著重在觀光遊客，除了歡迎各地遊客到澎湖旅遊外，也希望做好個人量體溫、戴口罩、勤洗手和維持社交距離等相關防疫作為，會是一趟健康快樂的旅程。