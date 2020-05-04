濃霧影響海空交通 馬祖144名船班乘客滯留

勞動節連續假期結束，馬祖4日上午濃霧鎖港，能見度低於500公尺，空中與島際交通受影響。居民與遊客144名滯留各島碼頭，至上午8時後陸續恢復港口運作。

連假後首日上班、上課日，馬祖濃霧大作，導致能見度不佳，飛機、船班均受影響，空中交通松山往北竿6時50分停飛、海上交通南、北竿船班2班次、7時莒光船延後開船，船班共計影響144名遊客與居民。

馬祖上午各島港口能見度低，為安全起見，連江縣港務處上午6時宣布封港，暫時停止船舶出港作業，天候影響島際交通船班開航時間，地方居民跨島工作、上課受天候延誤，南竿福澳港、北竿白沙港都有居民滯留碼頭，等候濃霧散去，航班順利開航。

大霧約8時消散，港務船班陸續運輸滯留居民與遊客，莒光船班延後於8時20分開航；9時南竿往北竿船72人搭乘，返航111人搭乘。因島際運輸受影響，為符合各島居民、遊客權益，台灣、馬祖海上交通船台馬之星也等候居民抵達南竿福澳港後，於10點30分啟航前往基隆，南竿機場則至上午11時恢復開場。

濃霧影響交通為馬祖天候不可抗力因素，每年3月至5月馬祖因季風、冷熱溫差易起霧，導致影響馬祖空中、海上交通，民眾與遊客須留意機場、港務局與碼頭船班業者更新資訊。