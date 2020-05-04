聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣府打造兩座花牆 1萬5千朵康乃馨花熊邀你來打卡
屏東縣是花卉生產重要基地，每年5月是屏東花卉盛產季節，今年受到疫情衝擊，外銷花卉受影響，屏東縣政府邀請縣內花卉合作社、產銷班花農與中華文心蘭產銷發展協會行銷推廣，縣府打造大型花牆與大型花禮盒，用縣內切花、葉材與蝴蝶蘭盆花共同打造，給洽公民眾耳目一新，邀請大家來拍照打卡分享，即日起到5月18日止。
走進屏東縣政府大門口，看到縣府大門口出現大型花禮盒，另外在縣府南棟入口處設置大型花牆，大型花牆使用2萬朵的花，都是屏東在地花卉，有蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、腎藥蘭、天堂鳥，與鳳梨花，其中鳳梨花有許多是外銷顏色，包括黃色、粉紅色等。
大型花牆旁還有一個「屏東花卉熊讚！」花熊，花熊使用 1萬5千朵康乃馨，中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志說，除了用屏東縣在地花卉，也使用康乃馨，康乃馨是傳統5月代表花卉，康乃馨製作成「屏東花卉熊讚！」，熊是台灣觀光、國際間的吉祥物表現，將觀光與花卉結合，花藝老師花了16小時製作成熊的樣貌。
陳宏志說，藉由大型花牆展現，讓民眾多買花，振興台灣花卉，也度個美麗的母親節。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言