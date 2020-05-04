屏東縣府打造兩座花牆 1萬5千朵康乃馨花熊邀你來打卡

屏東縣是花卉生產重要基地，每年5月是屏東花卉盛產季節，今年受到疫情衝擊，外銷花卉受影響，屏東縣政府邀請縣內花卉合作社、產銷班花農與中華文心蘭產銷發展協會行銷推廣，縣府打造大型花牆與大型花禮盒，用縣內切花、葉材與蝴蝶蘭盆花共同打造，給洽公民眾耳目一新，邀請大家來拍照打卡分享，即日起到5月18日止。

走進屏東縣政府大門口，看到縣府大門口出現大型花禮盒，另外在縣府南棟入口處設置大型花牆，大型花牆使用2萬朵的花，都是屏東在地花卉，有蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花、腎藥蘭、天堂鳥，與鳳梨花，其中鳳梨花有許多是外銷顏色，包括黃色、粉紅色等。

大型花牆旁還有一個「屏東花卉熊讚！」花熊，花熊使用 1萬5千朵康乃馨，中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志說，除了用屏東縣在地花卉，也使用康乃馨，康乃馨是傳統5月代表花卉，康乃馨製作成「屏東花卉熊讚！」，熊是台灣觀光、國際間的吉祥物表現，將觀光與花卉結合，花藝老師花了16小時製作成熊的樣貌。