疫情趨緩議員要求適度開放校園 韓國瑜： 還不能鬆懈
高雄市議會今天開臨時會，市長韓國瑜發表疫情及紓困報告後，民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團依序質詢。市議員朱信強關心農民、漁民權益，韓國瑜說，會透過農業局向農委會反映，請求中央協助。
市議員陳善慧說，學校關閉的戶外空間，能否適度開放，例如開放周末，周一上課前透過環境消毒，兼顧防疫與居民需求，運動也是防疫一環。韓表示，若疫情趨緩，市府願意適度開放校園，但昨天又增加4例確診，都是陰轉陽的案例，目前仍不能鬆懈。
市議員李順進說，後疫情時代經濟如何帶動，市民都很關心。吳益政則談後疫情時代的刺激經濟策略，希望市府能多借鏡國外經驗。
市議員范織欽關注原鄉發展，韓國瑜承諾，市府相關局處會直接到原鄉與居民面對面溝通。
時代力量議員林于凱說，防疫相關的紓困方案、聯繫窗口等太過龐雜，建議要有統合。時代力量議員黃捷則不滿說，開議會卻沒有議員個人質詢，是非常荒唐的事，不管有無加入黨團，都應該讓每一位議員有發言權利。
6月6日罷韓投票，基於防疫考量，市府規範各校只能出借2處投開票空間，黃捷說，投票所廣開有助減少群聚，希望韓市長能收回每所學校只能出借2處空間的限制令。當韓要回應此事時，質詢時間已到，主席、副議長陸淑美便要求停止，請市府以書面等方式答覆。
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