韓國瑜睽違201天重返議會 綠營質詢砲轟防疫

因應新冠肺炎疫情，高雄市議會今天召開第3屆第4次臨時會，市長韓國瑜睽違201天首進議會進行專案報告，民進黨團打頭陣質詢，並批評市府防疫措施，不過韓國瑜冷回應。

韓國瑜今天進行逾40分鐘的專案報告，內容包括因應新冠肺炎相關措施、市府防疫超前部署作為與防治成效、海軍敦睦艦隊群聚感染疫情的防疫因應措施、受疫情影響產業紓因救助、復甦措施、市民生活補助與津貼，以及提振觀光旅遊相關政策等。

民進黨市議員陳致中質詢時表示，韓國瑜200多天不進議會受監督，還假防疫之名製造市民恐慌，況且市府第二預備金今年已用掉逾8成，但僅約1成用在防疫上，要求韓國瑜為此向市民道歉。

韓國瑜則回以「三個感謝」，感謝中央全力防疫、市府及醫護人員配合防疫，以及議會給機會，讓他向市民報告防疫成果。

民進黨市議員林智鴻也批評，市府限縮罷韓投開票所，增加群聚風險，並以行政命令干預市民罷免投票權，但韓國瑜則說「我是當事人不便回應」。

至於民進黨市議員黃文益批評市府防疫不專業，韓國瑜也未正面回應。

另外，因應疫情，議會對進場人員也採高規格防疫，韓國瑜和與會議員在議室廳也都戴起口罩採梅花座，並管控議室廳2樓的媒體人數，以保持社交距離。