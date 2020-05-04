綠議員猛批防疫不專業 韓國瑜反駁：你扭曲太多

高雄市議會上午召開臨時會，民進黨市議員黃文益批市長韓國瑜說要醫護人員普篩，製造恐慌又不專業；防疫演練不叫兵推，且背後意義就是要封城。韓國瑜則反批黃文益「講話大聲」、「扭曲太多」。

高雄市議會今召開臨時會，民進黨團質詢發言30分鐘，黃文益說，高雄市採檢醫院，能做的只有4間，包括高醫、榮總、義大及長庚，有沒辦法負荷、有沒意義都是問題，在大家反彈後，韓國瑜才改口否認要普篩，根本不夠專業。

黃文益說，希望醫護普檢，但沒症狀就普篩、偽陽性要不要隔離？就算陰性每天還是要接觸感染源，要天天採檢嗎？不可能也意義不大。

他並播放韓國瑜過去受訪影片，提到韓國瑜說要醫療普篩，但事後又改口否認，指韓說謊、並在製造恐慌；韓國瑜否認，但話還沒說完就被高聲打斷。

黃文益接著問韓，是否知道何謂兵推？並要韓只要回答知不知道即可；韓想加以說明，但黃不滿韓不直接回答，再度打斷韓發言。

黃文益說，韓聽信所謂民間防疫人員團體訴求說要封城兵推，還跟對方一起開記者會，「你到現在還不承認，就是採納他們意見，那些人告訴你怎麼做就怎麼做」。他說，兵推是國防用詞，模擬兩兵對峙、突發狀況才要兵推，縮小為社區感染不叫兵推，且背後意義就是要封城。

韓國瑜則趕在被打斷發言前，斷斷續續回說，「你講話大聲，不代表我說謊」、「從沒說封城」、「你只知其一、不知其二」、「你扭曲太多」。

黃文益並指市府1月25日防疫一級開設，5月3日開防疫會議，「兵推內容之前沒演練過嗎？」這些都有SOP，充其量只能說是演練、不叫兵推，韓國瑜「將帥無能、累死三軍，防疫不專業、道聽塗說，濫用防疫資源，造成社會恐慌」。