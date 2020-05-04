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韓國瑜到議會報告紓困方案 疫情過後加大振興經濟力道
高雄市議會今天開臨時會，市長韓國瑜進議會做疫情相關措施專案報告。韓提到，等疫情結束指揮中心解除開設後，會加大振興經濟力道，舉辦高雄好物促銷、購物狂歡嘉年華等，刺激經濟，也提高消費者信心。
韓國瑜說，減輕稅賦及紓困貸款方面，包括主動調降娛樂稅30%，也提供設籍高雄市、符合條件的市民享有「安居高雄」優惠房貸方案。協助藝文產業方面，在高雄市各場館取消演出的團隊，免收違約金並全額退費，疫情趨緩後在原場館的首場演出，場地費減半。
推廣農產品部分，包括上高雄首選電商平台促銷、火鶴火每支2元外銷獎勵、與超商合作推廣新鮮截切水果等，也大力促銷高雄漁產品。攸關生計的勞工就業方面，包括暖心計畫、安心即時上工計畫等。交通小確幸的做法包括，高雄市路邊計時停車收費從原本每天上午8點至晚間10點，縮短為上午8點至晚間8點，計程車每天中午12點至下午2點，路邊停車格免收費，從2月起試辦3個月。
疫情摧折經濟，不少基層百姓收入減少，生活也叫苦， 市府對因居家隔離、居家檢疫無法上班者，提供急難救助；若因新冠肺炎而亡者，也提供災害救助。
韓也提出提升觀光旅遊的相關政策措施，全力發展國旅，每月有精彩主題，也推動國旅預購方案等，還有百元便當挺飯店等，幫助飯店挺過難關。
「團結一致、戰勝疫情！」韓國瑜說，高雄市目前確診48例，其中敦睦艦隊染疫案占16例，其餘32例也都是境外移入，本土案例是零。疫情大敵當前，國人必須團結一致，目前疫情雖有趨緩，但還是不能鬆懈，真正戰場在社區，後續仍要嚴防社區感染。
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