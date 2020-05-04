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臨時會不能質詢韓國瑜 高市時力議員抗議質詢權被剝奪

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市時代力量議員黃捷（左）、林于凱抗議臨時會不能質詢市長韓國瑜。記者楊濡嘉／攝影
高雄市時代力量議員黃捷（左）、林于凱抗議臨時會不能質詢市長韓國瑜。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會今天召開第3屆第4次臨時會，由高雄市長韓國瑜率市府相關局處向議會專案報告防疫、紓困和振興產業，但報告之後的議員質詢，以黨團為主，只有兩位議員、無法成黨團的時代力量議員黃捷、林于凱不能質詢。兩人在議會開議之前向議會抗議，強調「市長不給問？小黨民意可忽視？為民發聲不分黨派，質詢權應公平對待！」兩人在議會開議時即提臨時動議變更議程，促議會給時力議員10分鐘質詢時間。

時代力量黃、林議員說，議會程序委員會決議，今天的臨時會只召開一天，且市府報告後只有黨團質詢時間，小黨議員的質詢權益形同被剝奪。

林于凱表示，他上次在議會質詢韓國瑜是去年5月間的大會，在那之後直到今天才再有機會質詢，但程序委員會卻剝奪時力議員的質詢權。

黃捷表示，之前開過的臨時會，議會大會仍給10分鐘質詢時間，所以要提臨時動議，請議會比照上次臨時會，給時力10分鐘質詢。

按程序委員會的決議，今天的質詢以黨團為主，無黨團結聯盟、民進黨團和國民黨團各有30分鐘。

時代力量 韓國瑜 黃捷

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