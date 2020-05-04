影／迦南身心障礙養護院 憨農綠色療癒義賣玉荷包
位在屏東縣內埔鄉的迦南身心障礙養護院，第四年發起憨農義賣玉荷包，平日帶著憨農們整理養護院旁的玉荷包園，並取名為「福樂農園」，憨農們平日整理玉荷包園，幫忙除草，走入農園，綠色療癒憨農，發起義賣玉荷包，透過果樹助養，用在照顧重攤者、老憨兒們的醫療與生活。
屏東縣迦南身心障礙養護院在2017年設立重癱者專區20床，迦南養護院是屏東縣唯一身障機構設有設立專區服務巴士量表20分以下失能身障者，照顧重癱者經費多，透過小憨濃義賣玉荷包，幫助重攤院友們。
迦南身心障礙養護院主任杜佳樺說，養護員旁的玉荷包園有5分地，種90多棵荔枝樹，平日由院生們幫忙除草、整理環境，也讓院生們心靈的綠色療癒。
今年受到新冠肺炎疫情影響，長照中心禁止探視、參訪，以往平均1到2周會有團體參觀，或是來當志工，如今都因疫情關係取消，少了團體、慈善院到院關懷，加上景氣不樂觀，一般消費減少，衝擊到募款經費下滑。
每年5月底到6月，是玉荷包採收期，在採收期前，發起義賣玉荷包，捐款送玉荷包，捐款2000元送5斤玉荷包，透過果樹助養，經費用在照顧重癱者、老憨們的醫療與生活。電話：08-7707097。
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