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高市茄萣大排臭氣沖天 李四川：清疏工程本月底完工

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府水利局展開清疏工程，副市長李四川（右一）緊盯進度，利用假日視察施工進度。記者徐白櫻／攝影
高雄市府水利局展開清疏工程，副市長李四川（右一）緊盯進度，利用假日視察施工進度。記者徐白櫻／攝影

高市茄萣市區家庭與市場汙水注入大排，長年惡臭引發居民帶汽油赴市府抗議，高市府水利局擬定改善計畫。副市長李四川今天下午視察工程進度，並表示，市府進行清疏工程，並針對未鋪底地段與海水抽水系統分階段改善，以後日注3000噸海水稀釋排水味道。

今年1月間，曾參選立委的李柏融帶汽油到市府請命，要求市府重視茄萣大排長年淤積產生惡臭，應該積極改善惡劣的生活環境。今年3月，副市長李四川偕水利局、環保局到區公所與里長開會，決議動用第二預備金，徹底清除汙泥與臭味。

李柏融說，茄萣大排惡臭問題延續多年無法根除，希望有朝一日像市區愛河般容易親近。白雲里長郭麗華則認為，大排不僅收集家庭與菜市場汙水，每逢漲潮，海水會從崎漏地區倒灌回上游，惡臭味嚴重影響百姓生活。

李四川今天下午會勘清疏工程，水利局指出，分四階段進行清疏工程，先清除150公尺長度的淤積土方，其次在加蓋段大排（金鑾橋至港埔三街）出動人工抽泥。除清疏工程外，另改善6年前設置的老舊海水抽水管線與寬口井抽水機，從日抽900噸海水提升至3000噸，配合潮汐快速稀釋排水濃度以減少臭味。

李四川表示，現勘發現抽海水系統損壞，部分大排底部未鋪設水泥，容易堆積淤泥產生惡臭，另有市場汙水也需要接管排至下游，希望藉由此次工程徹底解決上述問題；大排清疏工程預計本月底完工，海水抽水與補注管線預計7月完工，總工程費1100萬元。

高市茄萣大排因長年淤積發出惡臭，鄰近居民生活在惡劣環境中。記者徐白櫻／攝影
高市茄萣大排因長年淤積發出惡臭，鄰近居民生活在惡劣環境中。記者徐白櫻／攝影

李四川 愛河

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