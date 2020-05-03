屏東黑鮪魚季人潮回溫 黑鮪價昂大多淺嚐

因新冠肺炎疫情造成魚價滑落、內外銷受阻，餐廳及攤商遊客頓減況，漁民、攤商憂心忡忡；五一連假登場的屏東黑鮪魚文化觀光季，傳來疫情趨緩的好消息，東港魚市場、華僑市場連假期間遊客回溫，攤商笑逐顏開，忙著招呼遊客，因目前的黑鮪魚仍維持去年的高檔價，口袋深的遊客現點大快朶頣，多數遊客叫一小盤生魚片淺嚐即止。

「本土零確診發威，喜見久違的人潮！」東港區漁會總幹事林漢丑說，受疫情影響，東港魚市場、華僑市場已經低迷數月，所幸五一連假前正逢6天零確診，連3天人車潮湧進港區消費，雖不比過去，魚市場黑鮪專賣區及華僑市場的攤商，見到久違的遊客，笑得合不攏嘴。

他說，屏東黑鮪魚文化觀光季從5月2日起至6月28日止，東港魚市場黑鮪魚昨天也賣出單日最多的數量19尾，進入盛產期，總累計已捕獲70尾黑鮪魚，比去年同期多出29尾，平均價每公斤1260元與去年相差不多，是嚐鮮好時節。

屏東縣政府昨天起在東港遊客候船中心旁擺出的「大鮪號」扭蛋機，每次200元，因獎項有iphone手機、GoPro等3C產品、小王馬和在地優良店家優待券，開幕後吸引不少來拚手氣的遊客。