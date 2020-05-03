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疫情趨緩墾丁籲鬆綁管制 屏縣府：依中央指示調整

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
五一連假期間，屏東縣政府連續3晚在墾丁大街夜市實施人車分流，業者指「高公局1968」一直是正常的綠燈，且隨著疫情趨緩，新北市長侯友宜也宣布每周更新現行管制措施開放項目，籲請縣府鬆綁假日人流管制。記者潘欣中／攝影
五一連假期間，屏東縣政府連續3晚在墾丁大街夜市實施人車分流，業者指「高公局1968」一直是正常的綠燈，且隨著疫情趨緩，新北市長侯友宜也宣布每周更新現行管制措施開放項目，籲請縣府鬆綁假日人流管制。記者潘欣中／攝影

五一連假期間，屏東縣政府連續3晚在墾丁大街夜市採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街宣導」，業者指「高公局1968」一直是正常的綠燈，且隨著疫情趨緩，新北市長侯友宜也宣布每周更新現行管制措施開放項目，籲請縣府鬆綁假日人流管制；屏東縣政府秘書長邱黃肇崇今天說，是否漸進開放，將依中央流行疫情指揮中心指示做調整。

縣府表示，清明連假期間，縣府及中央單位與觀光業者研議後，採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街宣導」，將墾丁大街視同大型室內場所管制；隨清明連假的人潮退去，仍持續就各觀光熱點與恆春半島實施相關防疫措施，大至環保局各觀光熱點的消毒工作，小至旅館與民宿業者內部的防疫措施，甚至持續監控人流數量，配合中央流行疫情指揮中心政策，防範安全旅遊環境。

縣府說，交通部推出「高公局1968」APP加強版，針對全台234個觀光景點提供人潮、車流示警，屏東縣被列入有23處點位，有民眾反應質疑相關實際準確度，縣府了解現況差異並反應各熱點參數，提供中央參考修正，五一連假期間屏東均是正常的綠燈，在防疫優先的前提下，鬆懈不得，是否漸進開放，將依中央流行疫情指揮中心指示做調整。

屏東縣政府 疫情 連假

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