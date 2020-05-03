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一碗救命麵造就馬祖名店 遊客狂敲門討老酒麵線

聯合報 / 記者胡瑞玲／連江即時報導
老酒麵線與魚麵湯為馬祖當地美味餐點。記者胡瑞玲／攝影
老酒麵線與魚麵湯為馬祖當地美味餐點。記者胡瑞玲／攝影

講到馬祖的特色美食，許多人一定會提到「老酒麵線」，而連江縣北竿鄉芹壁村，由一對退休老夫婦經營的鏡沃小吃部更是遠近馳名，不少遊客千里迢迢來到北竿，就為了吃到伴隨道地陳年老酒香味及滑順麵線的「那個味」。

鏡沃小吃部隱身在芹壁村建築物中，只能一層一層階梯往上爬，並循著「芹壁村75號」門牌找去，小吃部門口僅放上幾張木桌及木椅，木頭招牌上僅寫著三道簡單的餐點，但樣樣都是馬祖的美味。

老酒麵線除了有滑順的麵線外，還有肉絲、木耳、珠蔥，再加上最重要的精華，黃金蛋，簡單的食材然其美味程度卻讓吃過的人都魂牽夢縈。

老闆表示，他已經70多歲了，原想著從台灣回到北竿過上悠閒退休生活，沒想到卻在故鄉做起生意。退休後再經營小吃部，是想找到生活動力和目標、創造事業第二春嗎？ 他回說，「其實我根本沒想過要開店！」

老闆回憶道，他回到北竿後，某天有位中年遊客到此觀光，當時是11月，馬祖的冬天比台灣更加寒冷，這名遊客在村落中找不到東西吃，隨便敲了一家門想討些熱食吃，「這麼多戶門，偏偏就敲了我家的門。」

當時在家的太太先是拒絕，表示家中沒什麼東西可吃，請對方到餐廳用餐，但這名遊客實在太冷太餓，太太見他人生地不熟，就將家中剩下的食材隨便煮碗麵線給他吃。

「沒想到對方一嘗頻頻說好吃，百般道謝後給了我太太100元就離開」，老闆說，這名遊客吃完後遇上一群也是來玩、也找不到東西吃的年輕人，就跟他們說75號有在賣麵線，一碗100元超好吃。

這群年輕人依循中年遊客的指示，也來討碗麵線吃，吃完後同樣也給了100元，並在回台灣後於部落格上寫文章介紹宣傳。剛開始老闆及老闆娘對於不斷有遊客來敲他們家門的情況感到有些困擾。

「和太太討論後，我們最後決定乾脆就來開小吃部吧！」老闆說，他們只提供3種餐點，主要因人手不足，另外，也是希望遊客都能品嘗到最正統的在地美味。

店名為何叫「鏡沃」？老闆表示，芹壁村原叫「鏡澳」或「鏡沃」，是因從村子的港口向外看，平靜的海洋就像一面鏡子，而澳口、沃口是指小海灣，所以他就用當地舊名當作店名。

記者邊吃邊詢問，第一次吃老酒麵線時，一入口就有一股強烈的酸味，其強烈的味道讓人不敢再嘗試，以為老酒麵線就是這個味，然老闆聽了後大笑說，「那你吃到的一定是壞掉的老酒哈哈哈！」

除了老酒麵線，店內也販售魚麵湯、黃金餃，老闆說，每次他都會跟顧客推薦他煮的老酒麵線，「如果你吃過老酒麵線，但沒吃過我煮的，那我就會強力推薦你再吃一次，有比較才知道東西好不好吃嘛。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北竿鄉芹壁村鏡沃小吃部所販售的老酒麵線遠近馳名。記者胡瑞玲／攝影
北竿鄉芹壁村鏡沃小吃部所販售的老酒麵線遠近馳名。記者胡瑞玲／攝影
芹壁村鏡沃小吃部店內只提供3種餐點。記者胡瑞玲／攝影
芹壁村鏡沃小吃部店內只提供3種餐點。記者胡瑞玲／攝影

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