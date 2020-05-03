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中央、台南參加高雄防疫實兵演練 韓國瑜：未雨綢繆

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府舉行防疫演練。記者蔡孟妤／攝影
高雄市政府舉行防疫演練。記者蔡孟妤／攝影

高雄市政府今上午進行因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練，市長韓國瑜說，近日零確診，讓國人比較放心，但面對病毒的威脅，沒有樂觀的本錢，社區傳染風險依舊存在。他並強調，這次的實兵演練並不是封城演練，而是未雨綢繆的準備。

高雄市政府今上午進行因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練，中央派衛福部疾管署高屏區管制中心主任游秋月、傳染病防治醫療網高屏指揮官陳垚生等參加，台南市府則派消防局等人員到場觀摩。

市府今天在四維、鳳山兩個行政中心同時進行實兵演練，四維行政中心模擬辦公大樓發生疑似群聚感染，鳳山則模擬集合住宅發生疑似群聚感染，共動員9市府機關、國軍等近200人協力演練，檢視市府應變機制的運作是否順暢。

在演習中，衛生局進行疫調評估，並安排救護車、防疫小黃和巴士及後送醫院、進入旅館等處置作為，並由環保局搭配國軍化學兵進行周遭環境消毒。鳳山行政中心除上述應變機制，另加入居家隔離後，市府各項生活起居照顧，如社會局送餐服務、衛生局居家關懷，環保局垃圾清運等，及學生居家隔離啟動的遠距教學機制等。

韓國瑜在演練前致詞表示，盤石艦官兵的群聚感染，不僅造成市民心理上的壓力，也為社區帶來傳染風險，幸好近日都是零確診，讓國人比較放心，但面對病毒威脅，沒有樂觀的本錢，全世界感染人口已經高達300多萬，因此在防疫措施及準備工作上，市府不敢鬆懈，「在這裡要向所有市民朋友報告，社區傳染的風險依舊存在，我們這次的實兵演練並不是封城演練，而是未雨綢繆的準備」。

他說，演練要測試高雄市政府各機關的應變能力。感謝中央及各縣市代表、各單位協助幫忙，希望這些演練備而不用，但如果有突發情況，能像演練一樣迅速、確實、熟練完成所有工作。

游秋月說，她代表中央感謝高雄市政府對於整個團隊新冠肺炎疫情的整備，高雄市各局處投入的量能是有目共睹。

演練後講評時，陳垚生說，今天演練相信花了非常多的時間來規畫，在整個過程可以看到，整個流程非常的順暢，幾乎看不到什麼樣的缺點，井然有序。但他建議，大型活動在行動之前，會有一個行前任務簡報，對今天任務的重點做詳細的說明指派，對任務流暢度將非常有幫助。

游秋月也說，今天的演練非常流暢成功，她有兩個方向要跟大家互相勉勵，就是開源跟節流，開源的部分，就是透過這樣的安排演練，可以藉此檢視相關的準備是否有需要再強化的部分。從節流方面，指揮中心有給各企業持續營運的指引，希望推動相關的企業團體，公私部門一起來做準備，就可以避免少數個案影響整棟大樓所有人員，透過公私團體努力，降低衝擊。

新冠肺炎 韓國瑜

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