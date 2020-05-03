聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市漸開放場館 高市府：審慎評估
新北市封閉公有封閉型場館及場地長達1個多月，但隨著疫情趨緩，市長侯友宜今宣布明日起漸進開放。高雄市政府表示，不同縣市有不同討論，但因為盤石艦事件發生在高雄，因此高雄會相對謹慎，是否逐漸開放等措施，會再後續討論。
對於新北逐漸開放措施，高雄市新聞局長鄭照新說，高雄市政府會再之後的防疫會議上討論，但各縣市情況不同，不同縣市有不同的討論，因為盤石艦群聚染疫事件發生在高雄，因此在這方面，市府會相對謹慎。
鄭照新說，希望疫情能夠早日舒緩，因為疫情早日舒緩的話，對很多紓困措施或是經濟提振會有幫助，但是必須還是要有一定程度的防疫意識，因為一旦如果因為鬆懈，導致疫情又再復燃的話，那麼損失會是沒有防疫意識的好幾倍。
鄭照新說，所以目前為止，高雄還是採取一個相對謹慎的態度，但是一定會做審慎的評估，也希望疫情能夠早日舒緩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言