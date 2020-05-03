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新北市漸開放場館 高市府：審慎評估

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府上午進行防疫兵推模擬演練，進行各種社區感染防治演習。 記者劉學聖／攝影
高雄市政府上午進行防疫兵推模擬演練，進行各種社區感染防治演習。 記者劉學聖／攝影

新北市封閉公有封閉型場館及場地長達1個多月，但隨著疫情趨緩，市長侯友宜今宣布明日起漸進開放。高雄市政府表示，不同縣市有不同討論，但因為盤石艦事件發生在高雄，因此高雄會相對謹慎，是否逐漸開放等措施，會再後續討論。

對於新北逐漸開放措施，高雄市新聞局長鄭照新說，高雄市政府會再之後的防疫會議上討論，但各縣市情況不同，不同縣市有不同的討論，因為盤石艦群聚染疫事件發生在高雄，因此在這方面，市府會相對謹慎。

鄭照新說，希望疫情能夠早日舒緩，因為疫情早日舒緩的話，對很多紓困措施或是經濟提振會有幫助，但是必須還是要有一定程度的防疫意識，因為一旦如果因為鬆懈，導致疫情又再復燃的話，那麼損失會是沒有防疫意識的好幾倍。

鄭照新說，所以目前為止，高雄還是採取一個相對謹慎的態度，但是一定會做審慎的評估，也希望疫情能夠早日舒緩。

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