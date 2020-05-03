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證券營業員變農夫愛挑戰 找對方法種出台灣本土榴槤

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
曾是證券公司營業員的魏德義，7年前返鄉買了塊農地，選擇挑戰農友眼中高難度的榴槤，用對方法克服氣候環境，成功種出台灣本土榴槤，不僅氣味口感不輸國外，產量也逐漸穩定。記者潘欣中／翻攝
曾是證券公司營業員的魏德義，7年前返鄉買了塊農地，選擇挑戰農友眼中高難度的榴槤，用對方法克服氣候環境，成功種出台灣本土榴槤，不僅氣味口感不輸國外，產量也逐漸穩定。記者潘欣中／翻攝

台灣海島型氣候環境，種植熱帶果樹榴槤失敗率高，曾是證券公司營業員的屏東縣崁頂鄉民魏德義，7年前返鄉買了塊農地，發現台灣少有人種榴槤，選擇挑戰農友眼中高難度的任務，農業門外漢的他，邊種邊向農改場專家請教，慢慢克服氣候環境成功種出台灣本土榴槤，不僅氣味口感不輸國外，產量也逐漸穩定，農糧署南區分署長姚志旺訪視時為之驚艷。

魏家義過去在證劵公司上班，7年前退休在家鄉買了塊1.2公頃農地，原是種檳榔，砍除後思考要改種什麼作物較有發展性，當地種香蕉、短期作物的人不少，問了很多農民，最後結論是種榴槤沒前途，因為東南亞進口就很多，但他偏不相信，想改變現狀，挑戰大家愛吃、台灣少人種的榴槤。

「找出問題，解決問題！」他說，榴槤是熱帶果樹，泰國及馬來西亞為主要生產地，當地沒有寒流及颱風，所以產量及品質很穩定，台灣海島型環境要度過寒冬低溫與颱風侵襲，能否克服是成功的關鍵；以草生栽培方式管理，增加樹勢強壯，用人工授粉提高結果機率，施用有機肥增加肥力，他說，榴槤喜歡高溫與潮溼氣候，水份維持就很重要，以錏管固定枝幹加強果樹抗風性。

他從國人常吃的「金枕頭」開始種，種子成樹後當成枮木再嫁接其他品種，目前品質較好的「貓山王」經歷5年的照顧與管理，終於產出第1批 ；每顆榴槤都以吊繩固定，以免成熟掉落影響品質，顆顆都是「在欉黃」，比國外進口才6、7分成熟更美味；今年邁入第7年的果樹結果更豐碩，開放網路訂購順序出貨，目前約有250株榴槤樹、6個品種，8成是「貓山王」，另有「黑刺」、「金枕頭」等，邁入第7年，氣候上較平順，產量穩定增加。

農糧署南區分署長姚志旺說，魏雖非農業出身，但靠著勤學、不斷請教專家，找出對的方法，也能成功種出台灣本土榴槤，真要叫他第一名。

農地 農糧署 颱風

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