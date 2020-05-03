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因應防疫！高美館5月5日起縮短平日開放時間 取消友輪區

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立美術館館前廣場於整修後展現全新的面貌。圖／張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供
高雄市立美術館館前廣場於整修後展現全新的面貌。圖／張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供

因應新冠肺炎疫情，高雄市立美術館5月5日起調整平日開館時間，每周二至周五改於上午11點半至下午5點半開放，周六及周日則維持原訂時間上午9點半至下午5點半，周一為休館日。高美館表示，雖然縮短平日展館參觀時間，但戶外的館前廣場、噴泉廣場以及內惟埤藝術生態園區，維持開放狀態，民眾可漫步園區探索戶外藝術作品。

高美館配合防疫措施，以滾動式調整入館參觀的防護措施，除提高館內設施消毒清潔次數外，也管制未戴口罩者不得進入美術館，民眾並須配合入館實名登記。館內展覽暫停近距離接觸的VR體驗型設施，並配合向參觀民眾宣導維持社交距離

高美館的館前廣場及噴泉廣場已完工，以「河流」作為意象，串連藝術人文與內惟埤自然生態景觀，以開闊、友善並具有當代性的面貌，迎接來館民眾。透過藝術作品裝置、戶外市集等活動規劃，落實由內向外延伸的美術館，打造城市一日藝術生活圈。

高美館表示， 基於提供周邊社區學童、青少年健康休閒的活動場域，館方規畫試辦「友輪區」，在廣場圍設特別開放區域，並明訂禁止競速、特技等規範。經試辦期間觀察，發現此措施間接造成年長者、行動不便者困擾，經多方意見蒐集及考量後，決定取消友輪特別區，即日起不開放除輪椅輔具、嬰兒車及工作車外的有輪休閒工具，像是滑板、滑板車、腳踏車、直排輪等有輪物件。

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