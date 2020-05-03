墾丁景點1968全亮綠燈 業者臉綠：饒了我們吧！

受新冠肺炎疫情趨緩消息激勵，屏東墾丁五一連假前兩天爆出一波臨時訂房的遊客，核心地旅宿店住房微升到四成，墾丁6處熱點在1968App全顯示正常的綠燈；警方昨晚連續第3晚自晚上6時起在墾丁大街夜市實施人流管制，不到9時，攤商見遊客稀落，有人大聲吆喝著「沒人客囉，可以收了！」自嘲1968持續亮綠燈，觀光業者的臉也「綠」了。

「才走了國家級警報又來了1968，饒了我們吧！」吳姓飲料攤商說，新冠肺炎疫情傳出時，因陸客禁令人氣大減，攤商少了大半，疫情升溫後雪上加霜，清明連假中央發布國家級警報、遊客返家要自主健康管理14天後，嚇跑遊客，到了海軍敦睦艦隊官兵爆發群聚感染，大街夜市平日宛如空城，假日勉強有人氣；這次五一連假人氣略有回溫，但和過去有天壤之別，今天收假又要打回原形了。

墾丁大街陳姓民宿老闆說，清明連假的細胞簡訊之後，整個連假只做2天，之後就進入黑暗期，業者對五一連假已不期待，沒想到這兩天突然增加臨訂房客，表示因為接連6天零確診，且墾丁地處空曠相對安全，房價又處於低檔，臨時決定南下度假，且「從國道三南州交流道至墾丁，行車一路順暢」；2013年的SARS只影響住房率1個月，這次似乎還看不到盡頭，只有祈禱疫情早日結束，