騎車追藍眼淚增多 馬祖取締改裝車噪音

馬祖藍眼淚爆量，夜晚騎車追淚頻繁，為防範車輛噪音干擾安寧與道路安全，連江縣南竿警察所、環資局及監理站1日深夜聯手出擊，執行攔檢稽查，取締改裝車噪音，展現執法力度。

馬祖藍眼淚季開始，居民與遊客騎車觀賞藍眼淚頻繁，尤其藍眼淚受潮汐影響，多在深夜出現爆量美麗景觀，常有「追淚車隊」情形出現，為防制改裝車輛噪音干擾安寧，並確保交通安全，連江縣南竿警察所、連江縣環境資源局及連江縣監理站深夜進行改裝車輛稽查。

南竿警察局表示，除不定期配合在重要路段及改裝車輛易聚集處攔檢外，自即日將採多點式攔檢勤務，針對改裝噪音車加強取締，遏止車輛妨礙環境安寧，並運用科技執法加強取締，警方將利用手持式測速照相及環資局的噪音檢測儀器，若有違法將會立即開罰，實現「馬上測、馬上罰」。

連江縣警察局長廖恆裕呼籲，刺耳引擎及排氣管聲響，將影響居民生活安寧，切勿任意改裝車輛排氣管而製造噪音，警方將持續針對重點區域及路段，加強執行巡邏、路檢勤務，請勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免製造噪音而影響他人生活品質，務必遵守交通安全，快樂出門，平安回家。