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澎湖北辦協助 全家超商開發仙人掌霜淇淋

中央社 / 澎湖2日電

澎湖縣政府台北辦公室協助全家便利商店開發澎湖仙人掌霜淇淋，五一連假商品推出後引起熱烈迴響。未來擬舉辦「澎湖週」，藉其全國超過3600家的店面推廣澎湖代表性的農漁、土特產品。

台北辦公室主任陳其育今天表示，去年8月全家便利商店與台北辦公室洽談，提議以澎湖仙人掌為原料開發霜淇淋，作為澎湖農漁特產品進軍全國通路序曲。經向縣長賴峰偉報告後，透過農漁局、澎湖縣農會介紹，媒合在地可供應足夠仙人掌果實的廠商。

陳其育說，全家便利商店搭配五一連假推出仙人掌霜淇淋，立即造成討論，在網路、IG掀起一波打卡熱潮，澎湖的曝光度大增，尤其在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨穩時刻，可望創造旅遊話題，提前為澎湖觀光季暖身。

陳其育表示，賴峰偉在競選時，曾向澎湖縣農會請益農業發展策略，認為澎湖絲瓜、洋香瓜、嘉寶瓜、冰花、風茹茶等極具在地特色，可藉行銷建立澎湖農產品的品牌價值，當選後立即指示農漁局加強與農會合作。

陳其育說，尤其在澎湖仙人掌霜淇淋打出口碑後，後續將與全家便利商店商討舉辦「澎湖週」，藉其全國超過3600家的店面推廣澎湖代表性的農漁、土特產品。

陳其育表示，針對水產品銷售，台北辦公室先前曾引介電商平台與農漁局合作，在疫情期間主打宅配，並向農委會爭取運費補助。此外，他曾拜訪高科技廠商、企業公會，推薦團購、認購澎湖優質漁產品，近期已有廠商到澎湖會勘。

陳其育指出，澎湖的農產品雖然品質佳，但有產量不足限制，因此台北辦公室日前協助農漁局結合中興大學、民間企業資源，計畫在澎湖開闢設施農業專區，協助青年或有意願人士投入農業，以契作方式保障農民收入，增加在地就業機會，並活化土地利用。

澎湖 便利商店 疫情

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