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屏東西瓜因疫情價格重跌 河川地免規費和租金紓困

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
西瓜因市場供需失衡價格重跌，立委莊瑞雄接獲屏東瓜農陳情後，已獲財政部、經濟部及農委會正面回應，今年河川地規費、租金將予免徵1年；屏東縣政府也啟動加工收購補助和團購政策補貼，以穩定鮮果市場供貨量。記者潘欣中／攝影
西瓜因市場供需失衡價格重跌，立委莊瑞雄接獲屏東瓜農陳情後，已獲財政部、經濟部及農委會正面回應，今年河川地規費、租金將予免徵1年；屏東縣政府也啟動加工收購補助和團購政策補貼，以穩定鮮果市場供貨量。記者潘欣中／攝影

中央流行疫情指揮中心前天以6顆西瓜傳達「六零記錄」，同時行銷現正盛產的台灣好西瓜，就在台灣疫情趨緩之際，西瓜也因市場供需失衡價格重跌；立委莊瑞雄接獲屏東瓜農陳情後，已獲財政部、經濟部及農委會正面回應，今年河川地規費、租金將予免徵1年；屏東縣政府也啟動加工收購補助和團購政策補貼，以穩定鮮果市場供貨量。

立委莊瑞雄說，他接獲瓜農陳情，指今年因為閏月，氣候出現變化，早該開始盛產的西瓜，今年產量減少，但量降價格卻不見上揚，反而不斷往下摜，出現歷史以來的最低價，政府應予援手；佳冬鄉瓜農王家正說，受疫情影響，今年上品西瓜1台斤5元、中品4元、下品3元，自嘲「只剩下543」，瓜農叫苦不已，特別向立委陳情請求政府紓困。

「種了一輩子西瓜，過去最差都比不上今年！」人稱屏東「 西瓜大王」的王家正說，今年初新冠肺炎疫情來襲，市場消費開始緊縮，市場主力的餐廳、果汁店採買銳減，之後通路也賣不出去，瓜農不希望滯銷俗俗賣，價格因供需失衡重跌，1台斤至少7、8元的成本，售價卻不敷成本，規費、租金免徵，只能說不無小補。

屏東縣政府表示，近來受疫情影響，消費者減少外出機會或改變消費行為，改為網路訂購，這些都間接造成市售鮮果的銷售不如以往順暢；屏東縣西瓜種植面積約927公頃，多種植在河川地，縣府已啟動加工收購500公噸，每公斤補助加工廠加工處理費1元，團購政策補貼2500箱，每箱補貼運費50元，希望藉此穩定鮮果市場供貨量。

吳姓瓜農說，疫情升溫，諸多餐廳不能營業，連帶造成西瓜滯銷，超市價錢也跟著降，但西瓜不能外銷、不能囤積，且消費者如果買顆西瓜，就排擠其他水果銷量，建議做加工，請全國茶飲料業協助收購榨西瓜汁，把西瓜價錢拉起來。

屏東縣政府 疫情 莊瑞雄

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