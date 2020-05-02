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高雄街頭4百燈箱挺韓國瑜 發起人：讓大家知道韓政績

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市街頭出現許多挺高雄市長韓國瑜的燈箱廣告。記者楊濡嘉／攝影
高雄市街頭出現許多挺高雄市長韓國瑜的燈箱廣告。記者楊濡嘉／攝影

高雄市街頭最近出現許多支持高雄市長韓國瑜的燈箱廣告。發起燈箱廣告挺韓國瑜的雷小姐說，這是市民自發性的行動，自從罷免事件以來，高雄街頭好像只有反對韓國瑜的聲音，這對韓國瑜不公平，所以她想到「合法」的燈箱廣告，問一些朋友的看法，有許多人願意集資，每人出1000元登一個燈箱，現在有400個燈箱，希望讓市民知道韓國瑜和團隊做了那些事。

雷小姐說，參與燈箱廣告挺韓國瑜的市民，有的人用全名，有的用姓，有人給韓國瑜一句話為韓打氣，有的人用韓團隊做的市政建設照片當廣告圖，最重要的是，這都是合法的燈箱廣告。

她表示，為了發起這個挺韓活動，她辭去原來的工作，只因為不想讓公司為難；現在網路上有人「黑」這些燈箱廣告是韓團隊出的錢，她要強調，這都是小市民自發性參與，跟市政府無關，她沒有什麼幕僚、助理，就是一個人接洽廣告商、上傳參與的朋友照片給廣告商，在燈箱廣告推出之前的幾天，幾乎沒有什麼睡眠，燈箱廣告上街頭之後，也是朋友拍了照傳給她看，她的用意就是表達另一種小市民的聲音。

雷小姐說，這400個燈箱廣告多集中市區，發起之初還擔心推出不了這麼多，沒有想到很多在街上看到廣告的朋友Line她，問說為何沒有跟他們講，也想參與，但已跟廣告商簽約，目前就是400個，預計登到6月6日之後。

高雄市街頭出現許多挺高雄市長韓國瑜的燈箱廣告。記者楊濡嘉／攝影
高雄市街頭出現許多挺高雄市長韓國瑜的燈箱廣告。記者楊濡嘉／攝影

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