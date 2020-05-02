罷韓投開票要借學校 高雄部分師長先投「反對票」

罷免高雄市長投票預訂在6月6日舉行，由於投開票所廣設在校園，引起部分家長憂慮；高雄市鳳山區青年國中家長會長吳文德說，防疫期間要求學校要盡快封閉，以策安全，現在又要求學校廣設投開票所，完全忽視師生可能感染的危險；高雄市家長協會理事長洪志和則認為政治不該介入校園，籲請大家共同重視師生的安全。

吳文德會長表示，校園應以防疫為重，師生與家長才能安心，防疫期間，不應將投開票所投在校園，減少人流進入校園才能減少感染；另投票日訂在周六，周五與周日即需進行大規模清潔消毒，屆時恐也影響師生上下課，因此家長們多數希望投開票所不要設在校園。

高雄市家長協會理事長洪志和說，之前民代與團體不斷要求高雄市校園儘快封閉，並採實名制入校，不讓不特定人士進入校園，增加病毒感染的破口；如今卻又要求學校設置投開票所，讓更多人能進入校園，忽視師生們健康安全，此事流於政治化，令人感到厭惡。

洪志和理事長說，高雄以往欠缺大型活動場所，校園基於防疫封閉時，很多親子都反映沒地方打球與運動，但大家都還是共體時艱，現在學校希望減少設置投開票所，卻被指是「奧步」，令人難以理解。

除此，在鳳山、三民、左營與小港區人口集中地區，不少學校投票開所少則4、5個，多則在7、8個，鳳翔國小就十分擔心疫情擴散，也擔心選後消毒不周，出現防疫破口，這次拒絕出借校園設立投開票所。文華國小校長楊錦華也說，防疫措施不足，無法讓家長安心。

漢民國小校長焦熙昌表示，校內都是抵抗力較弱的小學生，投票開所應儘可能先考慮地方活動中心、大型廟宇或其他大型廣場設置較妥；桂林國小校長杜昌霖擔心，投開票當天不少特定人士會進入校園，萬一選後復原工作不到位，還須動員全校再次清潔校園，恐怕會造成家長與教師怨言。