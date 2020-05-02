中央擺6顆大西瓜慶「六零」 西瓜原鄉佳冬人最有感
中央流行疫情指揮中心昨天宣布國內連6日零確診時，擺出6顆西瓜傳達守住「六零記錄」，一併行銷現正盛產的台灣好西瓜；因全台7成的西瓜種苖出自屏東縣佳冬鄉，縣長潘孟安昨天特別在臉書分享屏東有「西瓜原鄉」美名；佳冬農會為慶祝「六零」，今天上午在農會超市開賣66顆特價西瓜，總幹事林淑玲說，西瓜是佳冬人的驕傲，希望繼續保持全台振奮人心的零確診。
潘孟安說，看到衛生福利部指揮中心記者會前放出6顆大西瓜，想跟大家分享屏東是台灣西瓜原鄉，約有7成西瓜苗都是來自佳冬瓜農，就像遊牧民族一樣全台輪種；台灣更是連續19天無本土案例，希望繼續+0，防疫持續努力，假期不能鬆懈，要讓世界看見； 天氣越來越熱，多吃源自屏東的西瓜消消暑吧。
林淑玲說，屏東縣佳冬鄉雖然不是西瓜主要產區，卻是台灣孕育瓜苗的產地，佳冬鄉農民多數從事西瓜育苗與嫁接、種植工作，尤其集中在石光見地區；佳冬瓜農有個特色，就是依適合季節至全台種植西瓜的產區租地輪番耕種，足跡遍及全台，被稱為「西瓜界的遊牧民族」，因此贏得「西瓜原鄉」美名。
她說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布連6天0確診、19天無本土病例，記者會現場擺放6顆大西瓜象徵6個「0」，佳冬人特別開心，今天在農會超市舉辦慶祝活動，產自花蓮玉里、原價350元的大西瓜只賣168元，66顆很快就被搶購一空，除慶祝連6天零確診，也是以行動支持受疫情衝擊的西瓜產業，因餐廳等下游消費端不振，價格下滑，今天開賣的350元西瓜，去年是450元，每年端午的立瓜活動也不得不取消。
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