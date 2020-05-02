高市出遊車潮略多 防疫熱點人潮全是「正常」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高速公路 1968」App顯示的即時路況，今天上午，國10燕巢路段車潮略多。記者徐白櫻／翻攝
「高速公路 1968」App顯示的即時路況，今天上午，國10燕巢路段車潮略多。記者徐白櫻／翻攝

今天是五一勞動節連假第2天，依據「高速公路 1968」App顯示的即時路況，被列為防疫熱點的高市興達港、旗山老街與義大世界等地，全是綠色燈號，車流與人潮都是「正常」，國10燕巢路段車潮略多，受連續多日零確診影響，民眾逐漸恢復日常活動。

除各地夜市外，高市興達港、義大世界、旗山轉運站、旗山老街等地被列為五一連假的人潮熱點，昨天至今天上午，這些熱點都沒有出現擁擠燈號。今天上午，國10高雄往燕巢方向車流量略多，除轉往屏東出遊外，也有市區人潮陸續進入旗山、美濃與六龜等地，多數開往美濃與六龜，進入旗山的車子較少。

義大世界表示，今天人潮比昨天多一些，遊客逐漸回流。另方面，位於國10末端的旗山糖廠聚集不少重機族、登山山友與遊客進入糖廠吃冰休憩。不過攤商說，人潮還是比以前少，感覺觀光景氣尚未完全回溫。

遊客利用假日出遊，不少人進入旗山糖廠吃冰，但人潮還是不如以前。記者徐白櫻／攝影
遊客利用假日出遊，不少人進入旗山糖廠吃冰，但人潮還是不如以前。記者徐白櫻／攝影
五一連假第2天，旗山景區人潮還是比以前來得少。記者徐白櫻／攝影
五一連假第2天，旗山景區人潮還是比以前來得少。記者徐白櫻／攝影

義大世界 六龜 連假

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