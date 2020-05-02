屏東海生開線上直播抗疫 揭開企鵝和飼育員生活面
受新冠肺炎疫情影響，每年遊客數破百萬人的屏東海生館遊客數，自1月開逐月暴跌，第一季不到去年同期的四成，館方除了採高規格的防疫措施因應，上月起推出「海洋小學堂」線上直播節目，透過臉書粉絲專頁與遊客「空中相會」，其中最受歡迎的明星動物企鵝，同時揭開飼育員與企鵝的生活日常，可愛畫面有療癒和舒壓效果，成為吸睛焦點。
館方說，在顧客問卷上「最喜愛的海洋生物」這題，企鵝毫無疑問地總是名列前茅；每天的極地水域企鵝展區中，「好可愛」的叫聲總是此起彼落地從不同角落響起。這種可能是世界上最受歡迎的鳥類海生館近年來復育企鵝有成，共飼養了阿德利企鵝、巴布亞企鵝、頰帶企鵝、馬可羅尼企鵝4種品種。
館方說，阿德利企鵝每年冬季會往北遷移，夏季時又返回南極海灘築巢，企鵝每年會在4月底開始往南遷徙，館方上也為企鵝家園翻修掃除、準備石頭，對和企鵝朝夕相處的飼育員，看著企鵝從破殼出生到長大，經歷了換羽、求偶成功到繁殖下一代，彷彿看著自己的孩子一天天長大，有種難以言喻的情感和說不完的故事。
自疫情爆發後，海生館為不能到館裡參觀的粉絲，每周三開設線上直播「海洋小學堂」，透過線上直播認識各式海洋生物，並觀看飼育員餵食、照護、復育海洋生物；票選為最受歡迎動物明星名列前茅的企鵝，成為直播中的要角，讓民眾不用到館，便能一窺飼育員與企鵝的生活日常，也呼籲人們更加重視人為活動對大自然環境的危害及影響。
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